OM: Payet remporte le prix du plus beau but en Ligue Europa Conférence

Pour sa demi-volée lors du quart de finale aller face au PAOK Salonique, Dimitri Payet a remporté le prix du plus beau but de la saison en Europa Conference League. Le meneur de l'OM figure aussi dans l'équipe type.

Une demi-volée qui restera dans les mémoires. Dimitri Payet a été récompensé ce vendredi par le prix du plus beau but de la saison en Europa Conference League, la nouvelle compétition de l'UEFA remportée par l'AS Rome pour sa première édition. Le meneur de jeu de l'OM avait marqué le but choisi lors du quart de finale aller face au PAOK Salonique (2-1), devant ses supporters au Vélodrome.

Par ailleurs, Dimitri Payet est le seul joueur de l'OM à figurer dans l'équipe type de la saison. Il côtoie logiquement plusieurs joueurs du Feyenoord Rotterdam et de l'AS Rome, les deux finalistes de cette premirèe Europa Conference League. Présent dans ce 11, le Colombien Luis Sinisterra repart lui avec le trophée du meilleur jeune.

"J'étais au bon endroit au bon moment"

Dans un récent entretien à RMC Sport, Dimitri Payet était revenu sur cette demi-volée, marquée à l'issue d'un corner où il s'était retrouvé en dehors de la surface. En première intention, il avait armé sa frappe, qui s'était logée dans la lucarne. "Ce soir-là, j'étais au bon endroit au bon moment. J'ai pris le ballon comme il le fallait, après il y a de la réussite aussi parce que je pense que je peux la retenter un paquet de fois et cette frappe ne sera jamais aussi bien mise, avait expliqué Payet. Mais je savoure parce que c'est un but qui restera et qui a compté surtout."

Quelques années auparavant, Dimitri Payet s'était déjà retrouvé dans une situation similaire et il avait pris la décision de contrôler. Après avoir raté son geste, qui avait amené à un but adverse, il s'était promis de tenter à sa prochaine chance. "Ce n'était pas planifié parce que je devais être tireur à la base, avait précisé Dimitri Payet. Je sortais d'une action où j'avais le coeur qui battait, Cengiz Ünder était plus proche et s'est désigné à tirer. Je me suis mis à la ramasse parce que celui qui ne tire pas est toujours à la ramasse. Je le regarde parce que je suis seul mais je ne pense pas qu'il va me la mettre jusqu'au moment où je vois la balle qui arrive et fait le rebond."

Le club phocéen a échoué au stade des demi-finales de l'Europa Conference League. Dimitri Payet était sorti blessé à la cuisse lors de la rencontre aller face à Feyenoord (3-2). Au Vélodrome, les hommes de Jorge Sampaoli n'avaient pas réussi à inverser la tendance sans Payet.