Mercato: Sochaux vend Ndiaye au Havre et espère toujours se sauver du dépôt de bilan

En achetant Rassoul Ndiaye contre un million d'euros ce lundi, Le Havre a contribué à renflouer les caisses du FC Sochaux, actuellement au bord du dépôt de bilan, sans vouloir attendre que que le club "coule".

À quelques jours d'une possible disparition, le FC Sochaux sait qu'il doit tout faire ces prochaines semaines pour se sauver. Rétrogradé en National depuis mardi par la décision de la DNCG, le gendarme du football français, le club du Doubs est dans une situation financière précaire. Ses propriétaires chinois espèrent rapidement trouver un repreneur prêt à investir au moins 12 millions d’euros, dans l'espoir de saisir le CNOSF pour être réintégré à la Ligue 2. Dans ce contexte, les Sochaliens ont pu compter sur la générosité du Havre, son ancien rival en championnat.

Promu en Ligue 1 à l'issue de la saison passée, le club normand vient en effet de recruter l'un des plus grands espoirs sochaliens, Rassoul Ndiaye, ce lundi, contre un million d'euros. Le polyvalent milieu de 21 ans s'est ainsi engagé au HAC pour une durée de trois saisons, permettant à son club formateur d'empocher un peu de liquidités, ce qui était une volonté des dirigeants havrais.

"Ne pas attendre que Sochaux coule"

"Notre volonté, c’est de ne pas attendre que Sochaux coule pour récupérer un joueur, avait expliqué Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre, il y a quelques jours. C’est notre volonté aussi, de respecter tout le monde. Un jour, on sera peut-être en difficulté, et on aimerait bien que quelqu’un nous aide." Le club doyen réalise aussi une bonne opération en signant le joueur avant que les Lionceaux ne déposent le bilan, ce qui lui permet de faire face à moins de concurrence.

Plus tôt dans l'été, Sochaux avait aussi réussi à récupérer 6 millions d'euros (bonus inclus) en vendant l'espoir Skelly Alvero, 21 ans, pour cinq ans à l'Olympique Lyonnais. L'équipe doubiste a également libéré plusieurs joueurs, dont Ibrahim Sissoko, qui s'est engagé avec l'AS Saint-Étienne, ou Manu Agro, qui a signé au Racing Club de France.