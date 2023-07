National: un français parmi les deux prétendants à la reprise du FC Sochaux-Montbéliard

INFO RMC Sport - Un investisseur français figure parmi les deux prétendants sérieux à la reprise du FC Sochaux-Montbéliard. Le club du Doubs, relégué administrativement en National et menacé par un dépôt de bilan, croit encore à son repêchage en Ligue 2 via le recours au CNOSF.

Le temps est compté pour le FC Sochaux-Montbéliard. Alors que le club a été rétrogradé en National 1 par la DNCG, les propriétaires chinois espèrent trouver un repreneur prêt à investir au moins 12 millions d’euros. L’idée, avec une telle somme, serait de saisir le CNOSF, dans l’espoir d’être réintégré au championnat de Ligue 2, dont la reprise est fixée au 5 août.

Deux potentiels investisseurs européens sont en "discussions sérieuses" avec la direction du FC Sochaux, et le président du club Frankie Yau. Selon les informations de RMC Sport, l'un de ces potentiels repreneurs est Français. Le groupe chinois Nenking, propriétaire actuel du club, serait prêt à céder le FCSM, si le bon investisseur se présente.

La Story Sport : Le FC Sochaux-Montbéliard rétrogradé - 12/07 2:43

Une réponse attendue d'ici mercredi

Frankie Yau, président du club, s’est entretenu ce lundi avec le Ministre délégué de l’Europe et des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur, Olivier Becht et le député Nicolas Pacquot. Lors de cet échange, le patron des Lionceaux a rappelé qu’il n’existait que deux scenarii possibles : le repêchage en Ligue 2 ou le dépôt de bilan. Rester National coûterait en effet plus cher qu’un budget en L2. Frankie Yau a aussi indiqué qu’il cèdera les commandes du club si un investisseur fait une proposition de 12 millions d’euros, une offre suffisante pour équilibrer le budget 2023-2024. Le patron de Sochaux attend une réponse d’ici 48h, donc d’ici mercredi.