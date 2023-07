Ligue 2: Le Havre veut donner un coup de pouce à Sochaux, menacé de disparition, en recrutant un joueur

S'il recrute Rassoul Ndiaye, Le Havre peut agir pour la préservation d'un monument du football français en allégeant le poids de la facture que le FC Sochaux doit payer pour éviter le dépôt de bilan.

De retour à l’entraînement du FC Sochaux, monument en péril, ce mercredi, le milieu de terrain Rassoul Ndiaye (26 ans) ne devrait pas s’éterniser dans une région qui vit des heures agitées, et partir à l’occasion du mercato, probablement au Havre. Son transfert, estimé à un peu plus d’un million d’euros, pourrait avoir une importance pour le club auquel il appartient toujours à cette heure. Le FC Sochaux est menacé de disparition depuis la confirmation en appel ce mardi de sa rétrogradation en National.

"On estime que le joueur a une certaine valeur"

Le FC Sochaux doit trouver l’argent nécessaire pour monter un budget qui lui permettrait de ne pas descendre plus bas que la N1, environ 7 millions d’euros selon L’Est Républicain, peut-être un peu moins en cas de transfert de Rassoul Ndiaye, sous contrat jusqu’en 2026. Promu en Ligue 1, Le Havre aurait pu patienter et attendre que le club sochalien dégringole encore plus bas et perde son statut pro, mais ce n’est pas son intention, comme l’a rappelé le directeur sportif du HAC Mathieu Bodmer ce mercredi, en conférence de presse.

"Notre volonté, c’est de ne pas attendre que Sochaux coule pour récupérer un joueur. C’est notre volonté aussi, de respecter tout le monde. Un jour, on sera peut-être en difficulté, et on aimerait bien que quelqu’un nous aide. On pense que ce joueur a une certaine valeur, on va essayer de faire le nécessaire pour l’amener chez nous." Faute d’un repreneur susceptible de se manifester dans les plus brefs délais pour éponger les dettes du club et monter un budget qui tient la route, l’hypothèse la plus probable pour le FC Sochaux reste celle du dépôt de bilan.