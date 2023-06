Mercato: après l'échec Messi, l'Arabie Saoudite veut faire signer Neymar

Selon CBS, des émissaires saoudiens ont fait le déplacement à Paris pour rencontrer l'entourage de Neymar et lui présenter une offre. Un intérêt confirmé par RMC Sport.

Le refus de Lionel Messi n’a pas freiné l’Arabie Saoudite dans ses velléités de conquête du football mondial. L’occasion manquée avec le septuple Ballon d’or argentin s’est transformée en opportunité de recruter Neymar pour Al-Hilal, un intérêt confirmé par RMC Sport. Si le dossier semble compliqué à mener à terme, Neymar étant lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, alors que Messi était libre cet été, les ressources du royaume et de son fonds souverain paraissent illimitées. Surtout, les dirigeants parisiens, qui voulaient déjà se séparer de leur star brésilienne l’été dernier, cherchent une nouvelle fois la porte de sortie idéale au n°10 auriverde.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Un transfert à 45 millions d'euros ?

Reste à prendre en compte l’avis du joueur, en position de force dans cette affaire compte tenu de la situation, de la durée de son contrat et de son salaire mirobolant. Le Brésilien entend rester en Europe, à moins que le pressing de l’Arabie Saoudite ne le fasse changer d’avis. Selon CBS, des émissaires du club d’Al-Hilal ont fait le déplacement jusqu’à Paris pour établir le contact avec l’entourage de Neymar, et sonder les intentions du prodige brésilien. Le club d’Al-Hilal serait la destination privilégiée en cas de transfert de Neymar en Arabie Saoudite.

D’après CBS, les Saoudiens seraient prêts à payer une indemnité de transfert de l’ordre de 45 millions d’euros, une somme supérieure à la valeur estimée du joueur par l’observatoire du football CIES (30 millions d’euros). Le salaire auquel il pourrait prétendre serait comparable aux émoluments touchés par Cristiano Ronaldo, soit 200 millions d’euros par an. Le PSG accueillera sans doute favorablement cette approche, d’autant que les candidats ne se pressent pas au portillon, même si des clubs anglais ont montré un intérêt pour le joueur ces dernières semaines sans qu’il y ait d’offres concrètes.

La grande offensive de l'Arabie Saoudite sur le marché des transferts ne devrait pas s’arrêter au cas Neymar, quelques mois après l’arrivée tonitruante de Cristiano Ronaldo, et le transfert inattendu de Karim Benzema avec Al-Ittihad, le club de Jeddah. Les stars de Manchester City Ilkay Gündogan et Riyad Mahrez, mais également Alexis Sanchez, et Pierre-Emerick Aubameyang sont eux aussi courtisés par l’Arabie Saoudite.