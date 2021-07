Mercato: Strootman va quitter définitivement l’OM, direction Cagliari

Après un prêt au Genoa, le milieu de terrain néerlandais Kevin Strootman va quitter définitivement l’Olympique de Marseille. Le joueur de 31 ans va signer un contrat de deux ans avec Cagliari.

Kevin Strootman et l’OM, c’est bientôt fini. Le milieu de terrain va quitter l’Olympique de Marseille. Selon nos informations, le joueur âgé de 31 ans va s’engager avec Cagliari, 16eme de Serie A en 2020-2021. Il s’agit d’un transfert définitif pour le Néerlandais qui s’apprête à découvrir son troisième club italien. Ancien joueur de Rudi Garcia à l’AS Roma, Strootman avait rejoint le club phocéen en 2018 pour 25 millions d’euros, et disposait de l'un des plus gros salaires de l'effectif.

Il ne s'est jamais imposé à l'OM

Malgré une solide expérience du haut niveau et l’un des plus gros salaires de l’effectif olympien, il n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée (64 match, 3 buts). En situation d’échec à l’OM, le Batave a fait l’objet d’un prêt au Genoa la saison passée (18 matchs, 11e de Serie A). De retour de prêt, il n’ira pas au bout de son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2023. Après avoir officialisé les arrivées de Konrad de la Fuente (Barcelone) et de Gerson, l’OM s’apprête à acter le départ de son international Oranje.