OM: vers un nouveau prêt de Strootman en Italie

Prêté avec succès durant six mois au Genoa, Kevin Strootman souhaiterait prolonger son expérience en Italie. Le milieu de terrain de l'OM, âgé de 31 ans, serait proche d’être prêté à Cagliari, selon Sky Italia.

Dans le dur à l’OM, Kevin Strootman est parti se refaire une santé en Italie. Prêté au Genoa en janvier dernier pour six mois, le Néerlandais a livré une demi-saison convaincante à Gênes. Et semble avoir retrouvé la confiance et les qualités qui lui ont permis de compter 45 sélections avec les Pays-Bas.

Le milieu de 31 ans a pris part à 17 rencontres avec le club onzième de Serie A, délivrant au passage quatre passes décisives. Des performances qui ont été remarquées par-delà les Alpes. Selon Sky Italia ce mercredi, Strootman ne devrait pas réintégrer l'effectif marseillais et mais plutôt enchaîner avec un nouveau prêt en Italie, cette fois-ci du côté de Cagliari, seizième du championnat.

Le média italien assure qu’un accord a été trouvé entre le club de Sardaigne et Marseille. Le joueur formé au Sparta Rotterdam aurait même déjà passé la visite médicale. Si le prêt venait à se conclure, Strootman passerait par le troisième club transalpin de sa carrière, qui a évolué durant cinq saisons à l’AS Rome.