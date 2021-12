Mercato: surveillé par le PSG, Rüdiger aurait donné sa priorité au Real Madrid

Si le PSG est attentif à sa situation, Antonio Rüdiger pourrait plutôt prendre la direction du Real Madrid, selon la presse madrilène et anglaise. L’international allemand, 28 ans, aurait même déjà pris contact avec plusieurs joueurs de la Maison Blanche en vue d'un transfert.

Il était déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain lorsque Thomas Tuchel en était encore l’entraîneur. Toujours dans les petits papiers du club parisien et en fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger avait rencontré dernièrement les dirigeants du PSG via son entourage, comme nous vous le confirmions. Mais son avenir pourrait bien s’écrire loin de France.

Trônant en Une de AS ce lundi, le défenseur international allemand (28 ans) se rapprocherait grandement du Real Madrid. Le quotidien madrilène, confirmant des informations du Telegraph, assure que le club merengue "gagne du terrain de jour en jour" sur ce dossier. Le champion d’Europe 2021 avec les Blues aurait même déjà pris de nombreux contacts en Espagne, afin d’en connaître un peu plus sur le club et la vie dans la capitale ibérique.

Le Real Madrid a flairé le bon coup

Proche de David Alaba, qui a signé à Madrid l’été dernier, Rüdiger aurait également passé un petit coup de téléphone à Eden Hazard et à Thibaut Courtois, deux de ses anciens coéquipiers à Londres avec lesquels il entretient toujours une bonne relation.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League

L’Allemand, qui évolue chez les Bleus depuis 2017 mais n’a pas renouvelé son contrat londonien, pourrait bien signer dès janvier avec le Real Madrid, qu’il rejoindrait alors l’été prochain sans que la Maison Blanche n’ait à payer d’indemnités de transfert. Il est l’un des hommes de base de la défense de Chelsea et de la sélection allemande, et a tout du bon coup pour l’équipe de Carlo Ancelotti. Qui cherche à se renouveler dans le secteur défensif depuis les départ de Sergio Ramos (PSG) et de Raphaël Varane (Manchester United).