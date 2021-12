Chelsea: Tuchel est inquiet pour l'avenir de Rüdiger, Silva, Azpilicueta et Christiansen

Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, a exprimé son inquiétude en conférence de presse, alors que Rüdiger, Thiago Silva, Christiansen et Azpilicueta sont en fin de contrat en juin prochain.

Thomas Tuchel arrive dans un carrefour décisif de la saison de Chelsea. Alors que les Blues reçoivent Everton ce jeudi (à suivre dès 20h45 sur RMC Sport Live 3), l'entraîneur allemand est également confronté à l'incertitude autour des contrats de quatre défenseurs puisqu'Antonio Rüdiger, Thiago Silva, Andreas Christiansen et César Azpilicueta sont en fin de contrat en juin prochain et sont libres de s'engager où ils le souhaitent dès janvier.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Tuchel compte sur eux

"Maintenant que vous le dites, je suis inquiet. Ces joueurs savent à quel point on les apprécie, ils occupent des rôles importants dans nos plans, dans l'équipe et dans le club. Bien sûr, c'est le bon moment pour faire des choses. J'espère qu'ils resteront avec nous pour créer notre futur et qu'ils prendront une part importante dans le futur du Chelsea Football Club. Nous sommes confiants des relations entre les joueurs, le staff et le club. C'est ainsi que nous devons être", a expliqué le technicien des champions d'Europe en conférence de presse.

Habitué à une défense à trois depuis son arrivée sur le banc des Blues, Thomas Tuchel ne compte pas changer ses plans pour la venue d'Everton, alors que Chelsea peut se rapprocher de Manchester City, très large vainqueur de Leeds ce mardi (7-0) à l'approche du Boxing Day. Le défi sera double puisque les hommes de Thomas Tuchel voudront également conserver leur couronne européenne, acquise l'an dernier face aux Skyblues. Pour cela, il faudra d'abord éliminer Lille en huitièmes de finale.