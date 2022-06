Manchester United: Anthony Martial bradé... mais les candidats ne se bousculent pas

Au sortir d’un prêt peu convaincant au FC Séville, Anthony Martial n’a plus les faveurs de Manchester United, qui souhaite se séparer de son attaquant français. Mais malgré un effort financier des Red Devils, les candidats ne se pressent pas.

Sept ans après une arrivée pleine de promesses en Premier League, Anthony Martial pourrait bien quitter Manchester United sans avoir pu confirmer. L’ailier français est poussé vers la sortie selon la presse anglaise. Le club mancunien serait même prêt à le lâcher contre une indemnité moindre, même si peu de cadors ont manifesté un intérêt.

12 matchs et un but plus tard, Martial revient chez les Red Devils au terme d’un prêt au FC Séville qui ne lui a pas permis de se relancer après une première partie de saison fantomatique (deux titularisations en Premier League). Il sera de retour ce lundi au centre d’entraînement de Carrington pour entamer une préparation qui sera capitale en ce qui concerne son avenir, comme l’indique le Daily Mail.

Il pourrait partir en cas d'offre à 23 millions

Le Manchester Evening News annonce que le club mancunien serait prêt à disputer la saison prochaine avec son attaquant français, qui lui avait coûté près de 60 millions lors de son arrivée en 2015, devant le manque d’offres. Pourtant, un départ contre environ 23 millions d’euros, à deux ans de la fin de son contrat, pourrait convenir aux Red Devils selon les informations du Sun.

Erik Ten Hag aurait ainsi accepté la situation et devrait gérer ce gros salaire (environ 280.000 euros par mois) dans un secteur où Manchester United ne manque pas de talent avec les présences de Sancho, Rashford et Elanga. En attendant peut-être l’arrivée du Brésilien Antony.