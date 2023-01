Mercato: l'OL veut Ellyes Skhiri, Joao Gomes ne viendra pas

L'Olympique Lyonnais cherche du renfort au milieu de terrain en cette fin de mercato. Une recrue qui ne se nommera pas Joao Gomes, qui privilégie Wolverhampton. Selon nos informations, Lyon s'est positionné sur l'international tunisien, Ellyes Skhiri.

Entre départs en nombre et volonté de se renforcer, l'Olympique Lyonnais est l'un des clubs français les plus actifs en cette fin de mercato hivernal. Le milieu de terrain est l'un des sujets sensibles du côté du Rhône, avec une volonté affirmée, notamment chez Laurent Blanc, de densifier ce secteur de jeu. Selon nos informations, Lyon s'est ainsi positionné sur le milieu défensif de Cologne, Ellyes Skhiri (27 ans, 52 sélections avec la Tunisie, 3 buts). Les discussions sont avancées entre l'entourage du Tunisien, auteur de 4 buts cette saison avec le club allemand, et les dirigeants de l'OL.

Joao Gomes préfère Wolverhampton à l'OL

L'ancien montpelliérain, qui comptabilise plus de 100 matchs en Ligue 1, correspond au profil expérimenté recherché par Laurent Blanc dans l'entrejeu. En fin de contrat au mois de juin, le prix demandé par Cologne ne devrait pas être de nature à plomber les finances des Gones.

Le milieu, qui dispose d'autres offres notamment deux en Allemagne, n'a pas encore donné son accord à Lyon. Les négociations se poursuivent. L'OL doit s'activer pour avoir du renfort dans ce secteur de jeu. Surtout que Joao Gomes ne viendra pas. Le milieu de terrain de 21 ans pisté par Lyon veut rejoindre la Premier League et Wolverampton.