Mercato: les chiffres officiels du prêt payant de Toko Ekambi à Rennes

En difficulté à Lyon, Karl Toko Ekambi va chercher à se relancer du côté du Stade Rennais, qui a confirmé son arrivée ce jeudi sous la forme d'un prêt payant jusqu'à la fin de la saison.

Sa situation à l’OL était devenue intenable. En conflit ouvert avec les supporters et en panne d’efficacité depuis de longs mois, Karl Toko Ekambi va s’éloigner, au moins provisoirement, du contexte lyonnais. Son prêt au Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison a été officialisé par les deux clubs ce jeudi.

Un prêt payant d’un montant de 1,5 million d’euros, auquel pourrait s’ajouter un bonus maximum de 1 million d’euros en fonction des performances de Rennes en championnat et du nombre de matchs disputés par l’attaquant camerounais (30 ans).

"Le discours de Genesio m’a plu"

Son salaire sera pris en charge par les Rouge et Noir, qui comptent sur lui pour rebooster une attaque orpheline de Martin Terrier, victime au début du mois d’une rupture des ligaments croisés au genou droit.

"Il est capable de jouer sur le côté, il est capable de jouer dans l'axe, il est capable de jouer dans plusieurs systèmes. Je sais qu'il a un passage difficile à Lyon, je connais le contexte et je me dis que dans un contexte plus rassurant et où il sera plus en confiance, on peut bien le relancer. Il remplit beaucoup de cases qui correspondent à ce que l'on recherche. C'est un joueur qui connait la Ligue 1 et qui a de l'expérience", expliquait en début de semaine Bruno Genesio dans l'émission "Rothen s'enflamme" au micro de RMC.

Arrivé chez les Gones en janvier 2020 en provenance de Villarreal, Toko Ekambi a depuis participé à 114 matchs et inscrit 38 buts toutes compétitions confondues. Mais seulement quatre en 19 apparitions cette saison. Un rendement largement insuffisant qui a contribué à dégrader sa relation avec le public du Groupama Stadium. Le 14 janvier dernier, après avoir été sifflé et visé par une banderole en tribunes l'invitant à quitter le club, il avait laissé exploser sa colère en frappant dans une poubelle dans le tunnel menant aux vestiaires.

"Merci au Stade Rennais F.C. de m’avoir fait confiance. J’ai fait ce choix car je connais le club, notamment grâce à Florian Maurice avec qui j’ai eu la chance de travailler à l’Olympique Lyonnais. Je connais aussi pas mal de joueurs. (...) On sent beaucoup de complicité entre les joueurs rennais sur le terrain. Tout le monde joue les uns pour les autres et je suis très fier de faire partie de ce projet. Je suis attiré par le but mais surtout par le collectif et c’est la force du Stade Rennais F.C. Le discours du coach m’a plu. Je ne le connais pas personnellement mais la qualité de son travail est reconnue. Je suis très heureux d’intégrer son équipe", dit-il dans un communiqué de son nouveau club, qui a officialisé son arrivée en surfant sur la vague du robot conversationnel (chatbot) ChatGPT, capable de formuler en quelques secondes des réponses détaillées sur un large éventail de sujets.