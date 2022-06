Mercato: Tetê va poursuivre son aventure à l’OL

Recrue surprise de l’Olympique Lyonnais à la fin du mois de mars, Tetê va prolonger l’aventure dans le Rhône. Arrivé en provenance du Shakhtar Donetsk grâce au mercato exceptionnel accordé aux joueurs évoluant en Russie et en Ukraine, il est à nouveau prolongé une saison par le club ukrainien.

L’histoire commune entre l’Olympique Lyonnais et Tetê va se poursuivre. Comme annoncé par L'Equipe, et confirmé par RMC Sport, l’ailier droit brésilien de 22 ans va être à nouveau prêté par le Shakhtar Donetsk, à l'arrêt en raison du conflit en Ukraine, pour une saison. Tetê est en contrat avec le club situé dans le Donbass jusqu'en décembre 2023.

Fin mars, il était arrivé en provenance du Shakhtar Donetsk grâce au mercato exceptionnel accordé aux joueurs évoluant en Russie et en Ukraine en raison du conflit armé entre les deux pays.

Deux buts et cinq passes en neuf matchs de Ligue 1

Avec l’OL, il a disputé neuf rencontres de Ligue 1 depuis son arrivée, pour deux buts (dès son premier match contre Angers le 3 avril et face à Nantes lors de la 37e journée) et cinq passes décisives. Il a également joué les deux matchs de la confrontation face à West Ham en quart de finale de Ligue Europa, à chaque fois en entrant en jeu.

Alors que son état physique à son arrivée à Lyon était un point d’interrogation (il n’avait plus joué en match officiel pendant trois mois et demi à cause de la trêve hivernale dans le championnat ukrainien puis du début de la guerre en Ukraine), il va cette fois-ci pouvoir participer à l’intégralité de la préparation avec l’OL.