OL: Cherki confirme que "les discussions avancent bien" pour une prolongation

Présent samedi soir à l'Astroballe pour le match 5 de Betclic Elite entre l'Asvel et Monaco, le joueur de l'OL, Rayan Cherki, a confirmé au micro de beIN Sports que les négociations évoluaient positivement avec le club rhodanien concernant une prolongation.

Rayan Cherki a sans doute rassuré beaucoup de supporters lyonnais, samedi. En quelques mots, l'ailier de l'OL a confirmé que, sauf surprise, il devrait bien rester à Lyon cet été.

Le joueur de 18 ans était présent à l'Astroballe pour le dénouement de la Betclic Elite, à l'occasion du match 5 entre l'Asvel et Monaco, remporté par les Rhodaniens (84-82 après prolongations) au terme d'une folle partie. Interrogé par beIN Sports en cours de match, Cherki a livré une petite phrase sur son avenir: "Les discussions avancent bien. Les deux parties, que ce soit de mon côté ou celle du club, s'entendent bien. J'espère pouvoir faire de grandes choses avec l'Olympique Lyonnais."

Plus de temps de jeu pour Cherki la saison prochaine ?

Celui-ci est sous contrat jusqu'en juin 2023 et les négociations quant à sa prolongation dans le Rhône se développent depuis quelques jours. La pépite de la formation lyonnaise a, pourtant, connu une saison 2021-2022 un peu particulière. Aligné seulement à 16 reprises en Ligue 1, il a souvent été considéré comme un joker par son entraîneur, Peter Bosz. Auteur de bonnes entrées, l'international U21 - victime d’une fracture au pied en deuxième partie de saison - a parfois pesté, demandant davantage de temps de jeu pour faire ses preuves. Au point d'en faire une condition importante avant toute prolongation.

Le joueur de 18 ans a donc, semble-t-il, obtenu raison et pourrait se voir offrir davantage de responsabilités la saison prochaine. Début juin, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, évoquait déjà la prolongation de Rayan Cherki, lors de la présentation d'Alexandre Lacazette : "Nous l'avons vu avec Vincent (Ponsot) et Bruno (Cheyrou) et toute sa famille. Je l'ai vu en tête à tête, les yeux dans les yeux. Je pense qu'il va s'engager aussi parce que j'ai confiance en lui et je ne pense pas que ses conseillers iront contre (...) J'aimerais bien qu'il s'inscrive dans cette filière et l'occasion du retour d'Alex et d'autres constitue une occasion formidable pour lui de tirer définitivement une projection avec l'OL. Une projection qui lui permettrait de concrétiser son immense talent en mettant de côté les points qui l'ont peut-être freiné dans sa progression."