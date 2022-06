L’OL va quitter la Bourse après le rachat de John Textor

Le rachat de l’OL par l’investisseur américain John Textor va entraîner le retrait du groupe de la bourse où il était coté depuis 15 ans.

L’OL va bientôt tourner une page en sortant de la Bourse, quinze ans après y être entré. Selon le site Lyon Entreprises, le rachat du club par l’investisseur américain John Textor va entraîner le retrait de la cote du club. La procédure devrait être enclenchée d’ici la fin de l’année, précise le média. Jean-Michel Aulas avait marqué l’histoire le 8 février 2007 en faisant entrer un club français pour la première fois en Bourse.

John Textor par le biais de sa société Eagle Football Holdings LLC, va acquérir la totalité des actions détenues par le Français Pathé, les Chinois d’IDG Capital et Holnest, la holding familiale de Jean-Michel Aulas et sera à la tête de 66,56 % du capital de la société lyonnaise, au prix de trois euros par action.

Lyon Entreprises précise qu’Eagle Football Holdings LLC devra aussi racheter la totalité des OSRANEs (obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes) détenues par Pathé et IDG Capital ainsi que 50 % des OSRANEs détenues par Holnest. "Ce qui mènera le groupe US à posséder 89 % du capital, réduisant de manière drastique le “flottant” en Bourse, précise l'article. A ce stade, il n’y aura plus qu’une possibilité: le retrait de la cote, sans doute au 4e trimestre après donc quinze années de présence sur le marché boursier."

L'action est passée de 24 euros à 2,86 euros

A son entrée en bourse en 2007, la cote s’élevait alors à 24 euros. Quinze ans plus tard, elle apparaissait à 2,86, à la clôture lundi 27 juin. Jean-Michel Aulas, président lyonnais, a précisé qu’il resterait au moins trois ans en place la semaine dernière lors de la présentation du nouvel actionnaire. "Je me suis engagé trois ans minimum avec John Textor, avait-il confié. Je ne vais pas revenir sur mon âge, mais ça suppose beaucoup de sacrifice, de travail et de fatigue. Pour le moment on est dans un deal de trois ans, on se reverra pour se donner des nouvelles de la suite."

"Je n'aime pas les projets comme le PSG, avait ajouté John Textor lors de sa présentation. (...) Si on continue à faire ce que fait Jean-Michel depuis quelques années et qu'on y amène du divertissement et de la technologie on va pouvoir gagner plus d'argent qu'avec un investisseur qatari."