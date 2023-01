Mercato: Textor passe à l'action pour convaincre Joao Gomes de rejoindre l'OL

Depuis plusieurs jours, l'Olympique Lyonnais a entamé les discussions pour s'attacher les services du milieu de terrain de Flamengo, Joao Gomes. Mais le Brésilien, courtisé par Wolverhampton, aurait une préférence pour la Premier League. Le nouveau propriétaire de l'OL, John Textor, a décidé de mouiller le maillot pour le convaincre de signer chez les Gones.

9e de Ligue 1 à la mi-saison, l'Olympique Lyonnais est très loin de son objectif, à savoir accrocher une place pour une compétition européenne. Actuellement à 12 points du top 5, les hommes de Laurent Blanc connaissent un nouvel exercice galère. Si la qualification du club en 8es de finale de la Coupe de France a fait du bien dans les têtes, l'OL va devoir cravacher pour remonter au classement en championnat.

Textor décisif dans la décision finale de Joao Gomes ?

Pour cela, la direction des Gones tente de trouver des solutions lors de ce mercato hivernal, notamment au milieu de terrain. Depuis plusieurs jours, la piste conduisant au joueur de Flamengo, Joao Gomes, est activée par Bruno Cheyrou, le directeur du recrutement lyonnais. Une piste attrayante et accessible pour les finances du club. Mais pour le moment, le joueur de 21 ans n'a pas manifesté un fort intérêt face à la proposition de l'OL. Courtisé par Wolverhampton, il se verrait davantage évoluer en Premier League, et cela en dépit de conditions de salaires et d'indemnités de transfert plus importantes (17 millions d'euros + 2 de bonus contre 15 + 2 pour les Wolves).

Devant cette situation, John Textor, le nouveau propriétaire des Gones, veut réagir. Comme le rapporte le média brésilien Globo, l'Américain - qui est également propriétaire de Botafogo depuis mars 2022 - entretient de bonnes relations avec le président de Flamengo, Rodolfo Landim. Il lui aurait même rendu visite directement au centre d'entraînement du club afin de le persuader, ainsi que Joao Gomes, que le projet lyonnais est le bon pour sa carrière plutôt que celui des actuels 16es de Premier League. Reste à voir si Textor saura être assez convaincant pour décider le jeune brésilien à venir s'installer dans le Rhône.