Mercato: Tiémoué Bakayoko tout proche de s'engager avec Lorient

Si la piste Donny van de Beek s'est refermée au milieu de terrain, Lorient devrait se renforcer avec la signature attendue pour deux saisons de Tiémoué Bakayoko. L'international français doit se relancer après une année où il n'a pratiquement pas joué.

Lorient tient son renfort au milieu de terrain. Comme indiqué par RMC Sport mercredi soir, les Merlus cherchaient à se renforcer dans ce secteur et Tiémoué Bakayoko devrait rebondir en Bretagne. Libre de tout contrat depuis la fin anticipée de son bail à Chelsea, le joueur de 29 ans est tout proche de signer un contrat de deux ans.

Tiémoué Bakayoko est présent à Lorient ce jeudi, où il est attendu pour passer sa visite médicale. Un temps envisagée, la piste Donny van de Beek s'est refermée. Le milieu de terrain néerlandais est en manque de temps de jeu à Manchester United et n'a donc finalement pas de porte de sortie en Bretagne.

Bakayoko doit se relancer

International français (1 sélection), Tiémoué Bakayoko va retrouver son ancien coéquipier Benjamin Mendy. Ensemble, les deux hommes ont conquis le titre de Ligue 1 avec l'AS Monaco en 2017. Prêté les deux dernières saisons à l'AC Milan, Bakayoko reste un exercice très compliqué avec seulement 39 minutes de temps de jeu au cumulé, pour trois apparitions.

Transféré à Chelsea en 2017 contre 40 millions d'euros, Tiémoué Bakayoko n'a finalement porté qu'à 43 reprises les couleurs des Blues. Le milieu de terrain a vécu plusieurs prêts, dont l'un à l'AS Monaco lors de la saison 2019-2020. En 2021-2022, il ajoutait la Serie A à son palmarès en jouant à 14 reprises en Serie A avec l'AC Milan.

En ce début de saison, le FC Lorient est invaincu en Ligue 1 avec une victoire et deux nuls. Dans le sens des arrivées, l'équipe dirigée par Régis Le Bris a notamment récupéré cet été le défenseur Formose Mendy contre 7,5 millions d'euros et le milieu Romain Faivre via un prêt.