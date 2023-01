Mercato: Toko-Ekambi (OL) a choisi Rennes

INFO RMC SPORT - Karl Toko Ekambi doit passer sa visite médicale pour quitter l'OL et s'engager au Stade Rennais, dans le cadre d'un prêt payant jusqu'à la fin de la saison.

Karl Toko-Ekambi (30 ans) a décidé de rejoindre le Stade Rennais pour un prêt payant de six mois au sein du club breton. Sauf retournement de situation, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais passera sa visite médicale dans les prochaines 24 heures, selon les informations de RMC Sport.

L'OL et le Stade Rennais sont tombés d'accord pour un prêt en échange de 1,5 million d'euros. Le Celta de Vigo (17e de Liga) était également sur les rangs, mais avec une offre de 500.000 euros pour le prêt payant.

Pour Karl Toko-Ekambi, la porte s'est ouverte après sa sortie sous les sifflets du public lyonnais lors de la défaite 2-1 de l'OL contre Strasbourg en championnat le 14 janvier. Une situation que regrette la direction du club, qui apprécie le joueur, mais aussi Laurent Blanc qui souhaitait conserver le joueur.

Outre le Stade Rennais et le Celta, d'autres clubs ont manifesté un intérêt. En Premier League, Southampton et Everton ont fait des appels du pied, mais "KTE" a fait savoir qu'il ne souhaitait pas jouer le maintien en Angleterre. Il était aussi question, pendant un temps, d'un possible prêt à Al-Shabab en Arabie saoudite.

Recruté pour 11,5 millions d'euros après un prêt de 4 M€, Karl Toko-Ekambi dispose d'un contrat jusqu'en juin 2024 à Lyon. Il compte quatre buts et deux passes décisives cette saison en Ligue 1.