OL-Strasbourg: le geste de colère de Toko Ekambi, qui fracasse une poubelle et rentre directement au vestiaire

Mécontent de sortir avant l'heure de jeu lors du match de l'OL face à Strasbourg ce samedi, Karl Toko Ekambi est directement rentré aux vestiaires en laissant exploser toute sa colère.

Karl Toko Ekambi est loin de vivre les meilleurs moments de carrière. Arrivé à l'OL à l'été 2019, l'ancien joueur de Villarreal n'est jamais parvenu à s'imposer dans le Rhône et a rapidement été pris en grippe par les supporters lyonnais. Ces derniers, passablement en colère lors de la réception de Strasbourg pour la 19e journée de Ligue 1 ce samedi, ont d'ailleurs adressé un message directement à l'attention du Camerounais, avec une banderole qui l'invite à quitter le club.

>> Suivez OL-Strasbourg

La banderole des supporters lyonnais contre Toko Ekambi. © AFP

Quatre buts cette saison

Très discret lors de la réception des Alsaciens au Groupama Stadium, Toko Ekambi a quitté la pelouse à la 58e minute, remplacé par Bradley Barcola. Regard noir, l'attaquant de 30 ans a été copieusement sifflé par le public, qui lui a adressé des doigts d'honneur. Furieux, il a directement rejoint les vestiaires, laissant exploser toute sa rage.

Toko Ekambi grimace à sa sortie. © Capture Canal+

Les supporters lyonnais prennent en grippe Toko Ekambi. © Capture d'écran Canal+

Dans les couloirs, "KTE" a enlevé son maillot, avant de frapper de toutes ses forces dans une poubelle et de rejoindre les vestiaires à l'issue d'une nouvelle soirée compliquée pour le numéro 7 lyonnais.

Toko Ekambi fracasse une poubelle. © Capture d'écran Canal+

Depuis le début de la saison, Toko Ekambi est loin de répondre aux attentes. L'attaquant aux 53 sélections n'a inscrit que quatre buts en 18 matchs de championnat. Des statistiques terribles qui ne reflètent pas le joueur qu'il est à l'entraînement selon Laurent Blanc.

"Ce n'est pas du tout la même chose entre son niveau de la semaine et son niveau pendant les matches. C'est un joueur complet, qui va vite, qui dribble. Mais ses productions ne sont pas à la hauteur, avait rappelé son entraîneur en conférence de presse cette semaine. Ce qu’il fournit à l’entraînement, il n’arrive pas à le donner en match. C'est dommage car on en a besoin. Il doit y avoir un problème, il faut retrouver la confiance individuellement. L'état d'esprit dépend de chaque joueur. Je vois des joueurs performants pendant la semaine mais le week-end, il faut tirer le meilleur et certains joueurs n'y arrivent pas encore."