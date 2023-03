Mercato: Tottenham annonce le départ d'Antonio Conte, qui s'en va sur un gros craquage

Tottenham a annoncé ce dimanche soir le départ d'Antonio Conte. Le coach italien, contesté par une partie de son vestiaire, quitte les Spurs un an et demi après son arrivée dans la banlieue nord de Londres.

L'issue semblait inévitable. Et Tottenham a mis fin au suspense. Le club londonien a annoncé ce dimanche soir le départ d'Antonio Conte. L'entraîneur italien, en poste depuis novembre 2021, s'en va "d'un commun accord", précise un communiqué des Spurs. Cristian Stellini va prendre l'intérim jusqu'à la fin de la saison, avec Ryan Mason en adjoint. Ils auront pour mission de qualifier le club de la banlieue nord de Londres pour la prochaine Ligue des champions.

Depuis plusieurs semaines, la situation d'Antonio Conte apparaissait intenable. Le technicien de 53 ans s'était mis à dos une partie du vestiaire avec son management musclé et ses sorties piquantes devant la presse. Sans être catastrophiques, les résultats de son équipe restent décevants, à l'image de la dernière sortie à Southampton en championnat (3-3). Un match nul qui avait engendré un craquage d'anthologie de Conte face à la presse: "Les joueurs n'ont pas montré assez d'esprit, ils ne jouent pas pour l'insigne ou pour les fans, c'est la même chose chaque saison, quel que soit le manager. Ils sont habitués ici. Ils ne jouent pas pour quelque chose d'important. Ils ne veulent pas jouer sous pression, ils ne veulent pas jouer sous stress. C'est facile comme ça. L'histoire de Tottenham, c'est ça depuis 20 ans. Il y a un propriétaire, mais ils n'ont jamais rien gagné."

Après 28 journées, les Spurs sont actuellement quatrièmes de Premier League, mais comptent deux matchs de plus que Newcastle et Liverpool, qui sont juste derrière.

Passé par la Juventus, l'équipe d'Italie, Chelsea ou l'Inter, Antonio Conte va désormais devoir se trouver un nouveau challenge. Loin du Tottenham Hotspur Stadium. Les Spurs, eux, vont tenter de boucler au mieux leur exercice 2022-2023. Avant d'accueillir peut-être un nouveau manager l'été prochain.

"Il nous reste dix matchs de Premier League à disputer et nous devons nous battre pour une place en Ligue des champions, résume le président Daniel Levy. Nous devons tous nous serrer les coudes. Tout le monde doit s'impliquer pour assurer le meilleur résultat possible à notre club et à nos incroyables et fidèles supporters".