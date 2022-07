Tottenham: "Professeur Marine", séances acharnées, nutrition… tout savoir sur la rude méthode Conte

Les images d’une séance d’entraînement harassante lors de la préparation de Tottenham en Corée du Sud ont été largement relayées ces derniers jours. Depuis le début de sa carrière d’entraîneur, Antonio Conte s’est forgé une réputation de technicien intransigeant. A bien des égards.

Les joueurs de Tottenham sont actuellement en train de vivre leur première préparation estivale sous les ordres d’Antonio Conte. Et quelque chose nous dit qu’ils ne sont pas près de l’oublier. Ces derniers jours, une vidéo d’une séance particulièrement intense est devenue virale sur les réseaux sociaux et les images, largement relayées, ont rappelé aux amoureux de football une donnée connue depuis de nombreuses années: le technicien italien a des méthodes de travail bien singulières.

Sous la chaleur et l’humidité de Séoul, les Spurs ont notamment dû traverser le terrain d’entraînement 42 fois au cours d’une séance de deux heures, avec de très brèves pauses. De quoi lessiver les stars de l’effectif comme Heung-min Son ou Harry Kane, l'international anglais ayant notamment vomi à l’issue de l’entraînement. Comme le montrent les images de l’entraînement, les membres du staff, de leur côté, ne sont pas spécialement surpris de voir le Sud-Coréen s’effondrer à leurs pieds. Et pour cause, ils connaissent par cœur le fonctionnement de leur boss.

"Mourir mais finir"

Depuis ses grands débuts en tant qu’entraîneur, Conte traîne une réputation de coach exigeant, notamment en ce qui concerne la préparation physique. Derrière ces entraînements aux allures de commando se cache un homme: Giampiero Ventrone, surnommé le "Professeur Marine" en référence à sa manie de diffuser des musiques de films de guerre avant les matchs. Notamment passé par le staff de la Juventus Turin, Ventrone a laissé de bons souvenirs à un certain Zinédine Zidane.

Giampiero Ventrone (à droite) avec Conte en mars 2022 © Icon

"Souvent, j'étais sur le point de vomir à la fin parce que j'étais tellement fatigué…", confiait le champion du monde français aux médias italiens il y a plusieurs années, dans des propos repérés par le Daily Mail. Les devises de l’Italien - "mourir mais finir" ou "la victoire appartient aux forts" selon le site Football.London - donne une idée du personnage.

“Parfois, il me disait: 'Là on a un match important, il ne faut pas que tu fasses l'amour'"

A son arrivée à Tottenham, Conte, par ailleurs décrit comme très proche de ses joueurs, a amené trois coachs de fitness avec lui, quand Nuno Espirito Santo, son prédécesseur, n’en avait qu’un. Mais, outre la préparation physique, Conte a également une obsession pour la nutrition. Quand il débarque dans un club, il met un point d’honneur à bannir le ketchup, la mayonnaise, les sandwiches et tous les aliments trop gras de la cantine. D’après The Athletic, la quantité d’huile et de beurre utilisée en cuisine a aussi été réduite. "Au début de la saison, il y avait quelqu'un qui venait, qui prenait le poids de forme et on devait absolument rester à ce niveau-là. Il insistait vachement sur l'alimentation parce qu'il savait que ça impactait les performances", confirmait Pedro Kamata, son ancien joueur à Bari, auprès de France Football en 2018.

Dans les pages du magazine français, l’ancien milieu offensif a rapporté une autre anecdote qui illustre bien l’attention particulière portée par Conte à la condition physique. "Parfois, il me disait: 'Là on a un match important, il ne faut pas que tu fasses l'amour'. Devant tout le groupe, un matin avant une rencontre, il m'avait demandé ce que j'avais fait avec ma femme la veille (rires). Ça vient de son passé de joueur: un jour, avant un match avec la Juventus face à Dortmund, un de ses coéquipiers s'était fait une élongation en faisant l'amour. Du coup, il nous disait qu'avec certaines positions, tu pouvais te faire mal. Il est regardant sur tout !' Kane, Son, Lloris & Co s’en sont bien vite rendus compte.