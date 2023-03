Algérie: Belmadi pose ses conditions pour convoquer Aouar avec les Fennecs

Le sélectionneur de l’Algérie a expliqué pourquoi le meneur de jeu de l’OL, Houssem Aouar, qui a récemment opté pour les Fennecs, ne figure pas dans sa liste pour affronter le Niger lors des éliminatoires de la prochaine CAN.

Les supporters de l’Algérie vont devoir patienter encore un peu avant d’assister aux débuts d’Houssem Aouar avec les Fennecs. Si le milieu de terrain offensif a choisi de défendre les couleurs des doubles champions d’Afrique après avoir honoré une sélection avec la France (contre l’Ukraine en 2020), le Lyonnais n’a pas été retenu par Djamel Belmadi pour les deux prochains matchs de l’Algérie, les 23 et 27 mars, face au Niger dans le cadre des éliminatoires de la CAN. Ce dimanche, lors d’une conférence de presse, le sélectionneur algérien n’a pas échappé aux questions sur Houssem Aouar. Il y a répondu sans détour.

"Le talent est toujours là mais il y a des choses qu’il doit régler"

"Houssem a une envie farouche de venir jouer. C’est bien. Il a fait son changement de nationalité sportive. C’est l’étape incontournable pour pouvoir jouer. Houssem a une histoire particulière. Il a touché à l’équipe de France A. Il l’a expliqué, il était peut-être un peu ému. Peut-être qu’il n’a pas pu dire exactement ce qu’il a voulu dire. Il a touché une équipe de niveau mondial, ça veut dire quelque chose. C’est un joueur de très grand talent avec de grandes qualités. Sur les deux dernières années, pour plusieurs raisons, il a vu son niveau diminuer. Il reste un jeune joueur (24 ans). Le talent est toujours là mais il y a des choses qu’il doit régler."

"Mieux vaut venir en pleine possession de ses moyens"

Pour Djamel Belmadi, Aouar dispose de "qualités bien au-dessus de la moyenne, notamment techniques et dans l’intelligence de jeu." Le sélectionneur des champions d’Afrique 2019 est convaincu que le Gone peut être "un maillon très important" de l’Algérie. "Il est capable de faire la dernière passe, l’avant-dernière passe, de déstabiliser une organisation, de jouer sous pression, de jouer dans des espaces réduits. Des choses que nous n’avons peut-être pas à certains postes. Il sera capable de faire tout ça, et de bien le faire de manière constante, le jour où il aura repris physiquement."

Il n’a pas échappé à Belmadi qu’entre blessures et bouts de match, le Lyonnais manque encore de rythme : "Il a tellement envie de bien faire. Mieux vaut venir en pleine possession de ses moyens, de ses capacités athlétiques pour pouvoir performer avec nous. La démarche est bonne, très respectable. Maintenant ce qui compte c’est l’aspect physique du joueur." Houssem Aouar sait à quoi s’en tenir.