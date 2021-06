Mercato: trois clubs seraient déjà intéressés par Navas

Marca croit comprendre que la signature imminente de Gianluigi Donnarumma met d’office Keylor Navas sur le banc, au Paris Saint-Germain. Le quotidien espagnol anticipe ainsi une vente du joueur, et évoque trois clubs qui seraient déjà intéressés.

Keylor Navas ne se sentait plus considéré à sa juste valeur au Real Madrid, raison pour laquelle il avait choisi de s’en aller, direction Paris. En France, le Costaricien a trouvé un challenge à sa mesure, et assumé les responsabilités qui étaient les siennes, là où il était le plus attendu, en Ligue des champions.

Navas pensait avoir trouvé un point d’ancrage idéal pour glisser tout doucement vers la fin de sa carrière, à 34 ans. Ses performances l’ont rendu incontournable à un poste où le PSG a longtemps cherché un titulaire indiscutable. La quête du club de la capitale avait pris fin, pensait-on, mais tout va très vite dans le football.

Et il semblerait que l’arrivée prochaine du jeune gardien italien Gianluigi Donnarumma (22 ans) - une opportunité de marché que le Paris Saint-Germain ne se voyait pas laisser passer -, plus qu’un acte de défiance, ait déclenché quelque chose de l’ordre du ressentiment chez Keylor Navas, même si rien n’est certain à ce stade.

Paris serait vendeur à 12 millions d'euros

Toujours est-il que son message énigmatique peut être interprété de différentes façons, et s'apparenter à une forme de déception vis-à-vis du club qui lui avait fait confiance pour endosser le costume de gardien n°1.

Un statut qu’il pourrait devoir partager avec un autre la saison prochaine, un an seulement après son arrivée. Dur à avaler. C’est peut-être une coïncidence, mais les premières rumeurs n’ont pas tardé à fleurir dans la presse européenne.

Ainsi, selon Marca, la signature imminente de Gianluigi Donnarumma, prévue dans le courant de la semaine, devrait coïncider prochainement avec la mise sur le marché de Keylor Navas. Selon le quotidien espagnol, la Juventus, l’AC Milan (qui a signé Mike Maignan) et Manchester United seraient tous intéressés par la signature du gardien parisien.

Toujours selon Marca, le PSG réclamerait 12 millions d’euros, soit l’équivalent de sa valeur marchande actuelle selon Transfermarkt, laquelle est évaluée entre 10 et 15 millions d’euros par l’observatoire du football CIES. 15 millions d’euros, c’est le prix que le PSG avait déboursé pour s’attacher les services de son gardien, lié au club jusqu’en 2024 depuis sa récente prolongation, datant du mois d’avril 2021.