Mercato: Donnarumma à un pas du PSG

Selon les informations de RMC Sport, le PSG est tout près de finaliser le transfert de Gianluigi Donnarumma (22 ans). Les contours du contrat sont quasiment bouclés et sa signature devrauit intervenir avant le week-end.

Gianluigi Donnarumma (22 ans) est tout proche de devenir un nouveau joueur du PSG. Selon les informations de RMC Sport, le club parisien et le gardien italien ont quasiment bouclé les contours d’un contrat de cinq ans et sont bien partis pour lier leur destin. Le joueur doit encore passer sa visite médicale et apposer sa signature sur le contrat. Cela devrait intervenir avant le week-end.

Si Paris a prolongé le contrat de Keylor Navas (34 ans) jusqu’en 2024, le club ne souhaitait pas laisser passer l’opportunité de recruter l’un des gardiens les plus en vue d’Europe, libre. La question de la concurrence se posera forcément à partir du 5 juillet, date de la reprise de l’entraînement.

Lundi, le gardien costaricien, auteur de grosses performances cette saison en ligue des champions, a publié un message énigmatique sur son compte Instagram. "Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence", a-t-il écrit.

Vers un salaire à 10 millions d’euros pour Donnarumma

Le salaire de Donnarumma devrait être inférieur aux rumeurs italiennes qui annonçaient 15 millions d’euros par an. Le gardien devrait plutôt émarger autour de 10 millions d’euros par saison. En fin de contrat à l’AC Milan, l’international italien devrait devenir la deuxième recrue parisienne de l’été après le recrutement du milieu de terrain néerlandais, Georginio Wijnaldum, lui aussi libre. Comme l’ancien joueur de Liverpool, Donnarumma dispute actuellement l’Euro avec l’Italie.