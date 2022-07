Mercato: Troyes recrute une pépite brésilienne contre un joli chèque

Savio (18 ans), jeune attaquant brésilien de l’Atlético Mineiro, s’est engagé en faveur de Troyes, jeudi comme l’a annoncé son club. L’ESTAC, via ses propriétaires City Group, a déboursé six millions d’euros plus 6,5 de bonus dans cette opération.

Troyes fait son marché au Brésil. L’Atlético Mineiro a annoncé le transfert de son prometteur attaquant Savio (18 ans) chez le club français, jeudi soir dans un message sur Twitter. Il a même précisé les détails de l’opération avec une indemnité de transfert de six millions d’euros et des bonus pouvant faire gonfler l’opération de 6,5 millions d’euros supplémentaires. Cet investissement plutôt conséquent est avant tout celui de City Football Group, propriétaire de l’ESTAC qui sert de satellite à d’autres clubs du groupe dont Manchester City est l’entité phare.

Le joueur va être aussitôt être prêté au PSV Eindhoven

Selon le journaliste Fabrizio Romano, le joueur va être prêté dans la foulée au PSV Eindhoven. La saison dernière, Troyes avait déjà recruté un jeune Brésilien, Metinho (19 ans), qui n’a finalement pas disputé un seul match avec l’équipe première. Toujours selon Fabrizio Romano, ce dernier va quitter le club cet été pour être prêté en Belgique au Lommel SK, qui appartient aussi au groupe.

A 18 ans, Savio a déjà glané un titre: celui du championnat mineiro. Lancé en équipe première à 16 ans, il compte 33 apparitions avec son ancien club pour deux buts inscrits. Troyes n’a pas encore communiqué sur l’arrivée de celui qui est présenté comme une pépite et qui va donc aussitôt repartir.

Le club de l’Aube a intégré la galaxie City Group en 2020 alors qu’il évoluait en Ligue 2. Depuis, les passerelles avec le grand frère anglais sont souvent utilisées. L’été dernier, Troyes a ainsi accueilli plusieurs joueurs de Manchester City en prêt: Issa Kaboré, Erik Palmer-Brown, Patrick Roberts, Philippe Sandler et Luka Ilic. Seuls les deux premiers ont obtenu un temps de jeu important dans les rangs de l’équipe, maintenue en Ligue 1 grâce à sa 15e place.

City Group compte dix clubs à travers le monde: Manchester City (Angleterre), Troyes (France), New York City (Etats-Unis), Melbourne (Australie), Yokohama Mrinos (Japon), Gérone (Espagne), Montevideo (Uruguaye), Mumbai (Inde) Sichuan (Chine) et Lommel (Belgique).