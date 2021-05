Chelsea: Tuchel et Thiago Silva vont prolonger, Kanté devrait suivre

Le trio sur le toit de l’Europe après le sacre de Chelsea en Ligue des champions, grâce à sa victoire (1-0) face à Manchester City, est en passe d’être prolongé. Selon Sky Sport Italy, les officialisations devraient tomber rapidement pour Thomas Tuchel et Thiago Silva.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Thomas Tuchel. Après avoir allègrement arrosé ses joueurs samedi soir suite à la victoire en finale de Ligue des champions contre Manchester City (1-0) de ses Blues, le technicien allemand va être prolongé. Selon le journaliste Fabrizio Romano de Sky Sport Italy, l'officialisation serait imminente.

Rien de bien surprenant ou nouveau. Une prolongation de contrat était déjà dans les plans avant le sacre européen, l’accession à la finale de FA Cup et la quatrième place en championnat avaient d’ores et déjà convaincu les dirigeants du club. Le Daily Mail évoquait mi-mai la signature d’un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, le tout accompagné d’une belle revalorisation salariale estimée à 8 millions d'euros annuels. Cette récompense était prévue dans les clauses initiales de son premier contrat. L’ancien patron du PSG était arrivé en janvier dernier en remplacement de Frank Lampard.

Un autre ancien du PSG doit lier son avenir un peu plus longuement avec Chelsea. Thiago Silva, qui a eu des mots très affectueux pour le PSG après le sacre, était arrivé en début de saison s’engageant pour une année, plus une saison en option. Cette option devrait être levée.

Vers une prolongation pour Kanté

L’autre opération engagée par les dirigeants des Blues n’est autre que la prolongation de l’incontournable N’Golo Kanté. Meilleur joueur de la demi-finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid (1-1), meilleur joueur de la demi-finale retour (2-0) et enfin, homme du match de la finale de C1 contre Manchester City, celui que nombreux espèrent Ballon d’or devrait également prolonger.

"N’Golo Kanté recevra une nouvelle offre dans les prochains mois ou semaines. Rien ne presse puisque le joueur est heureux au club et que tout le monde l’apprécie", atteste Fabrizio Romano. L’international français est pour le moment lié au club londonien jusqu’en 2023.