Mercato: Cristiano Ronaldo aurait été proposé au PSG

Annoncé désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait été proposé au PSG par son agent Jorge Mendes, selon Le Parisien. Le club de la capitale aurait toutefois décliné l'offre.

Cristiano Ronaldo dans le même onze que Lionel Messi et Kylian Mbappé? Ce n'est manifestement pas impossible dans l'esprit de Jorge Mendes, l'agent du Portugais. D'après une information rapportée mardi par Le Parisien, l'attaquant-star de Manchester United a été proposé par son représentant au Paris Saint-Germain. La sollicitation aurait été faite au cours des "derniers jours".

Toujours selon la même source, la proposition a d'ores et déjà été déclinée par le PSG, en raison notamment de l'actuelle densité du secteur offensif. La direction aurait également fait savoir qu'elle est réticente à recruter un profil "bling-bling", alors même que le club souhaite revenir à la sobriété.

Officiellement "pas à vendre"

Même si Erik ten Hag, le nouvel entraîneur de Manchester United, a déclaré que Cristiano Ronaldo n'était "pas à vendre", l'avenir de ce dernier est très incertain. Le joueur de 37 ans n'a pas pris l'avion avec ses coéquipiers pour le stage asiatique de pré-saison du club, en raison officiellement d'un problème personnel. Mais la presse anglaise évoque depuis des semaines son envie de changer d'air cet été.

Sous contrat jusqu'en 2023 à plus de 500.000 euros par semaine, "CR7" aurait émis le souhait d'être transféré. En cause notamment: les décevants résultats des Red Devils, sixièmes de Premier League la saison passée et privés de Ligue des champions à la rentrée.

Avec 24 buts toutes compétitions confondues, Cristiano Ronaldo a donné satisfaction sur le plan comptable. Mais il n'a pas été épargné par les critiques sur son apport au jeu mancunien et sa responsabilité dans le médiocre bilan collectif.