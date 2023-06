Lecce: le vibrant message d’adieu d’Umtiti après sa belle saison en prêt

Samuel Umtiti (29 ans) a publié un très beau message d’adieu au club de Lecce et ses supporters après son prêt réussi en Italie achevé par le maintien en Serie A qu’il a presque vécu comme "un titre".

Après plusieurs années de galère et de blessures, Samuel Umtiti (29 ans) a retrouvé le goût du football à Lecce où il était prêté par le FC Barcelone cette saison. Le défenseur français a adressé un très joli message d’adieu au club et ses supporters, mardi sur Instagram, avant de retourner au Barça où il est sous contrat jusqu’en 2026.

"Une expérience humaine incroyable"

"Tout d'abord, je voudrais remercier M.Corvino (Pantaleao Corvino, directeur sportif, ndlr) et l’US Lecce de m'avoir tendu la main lorsque d'autres équipes ont douté de moi. Merci pour ta confiance. J'ai trouvé une équipe avec des valeurs et avec une mentalité exceptionnelle. Nous avions un objectif en début de saison et nous l'avons atteint grâce au travail. Pour moi, rester en Serie A, c'est comme gagner un titre."

"J'ai de la chance d'avoir fait partie de ce groupe, de cette équipe, poursuit-il. Une expérience humaine incroyable. Merci les gars, à mon équipe, le personnel de m'avoir aidé. Merci Monsieur Baroni (Marco Baroni, entraîneur). Je remercie les fans pour votre soutien du premier au dernier jour. Nous sommes liés pour toujours. Je pars avec un cœur plein d'amour de votre part. Merci du fond du cœur et Forza Lecce pour toujours."

Un temps courtisé par Rennes l’été dernier, Umtiti a finalement rejoint le club des Pouilles pour se relancer après une saison blanche au Barça (seulement un match joué). D’abord remplaçant (deux matchs joués en dix journées après son arrivée), l’ancien Lyonnais s’est finalement imposé en défense (25 rencontres) participant grandement à la mission maintien de son équipe.

Il quitte le club unanimement apprécié par les dirigeants et les supporters. Une libération pour le joueur blessé à plusieurs reprises à un genou depuis la victoire avec l’équipe de France en Coupe du monde 2018. Relancé, il vise un nouveau projet qui ne devrait pas s’écrire au Barça, désireux de le vendre. L’OL pourrait faire partie des clubs intéressés pour un retour, ardemment appelé de ses vœux par son ancien partenaire Alexandre Lacazette.