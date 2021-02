Covid: le joli geste d’Umtiti pour son ancien club

Samuel Umtiti a fait don de 10.000 euros pour aider son tout premier club à Lyon, le FC Ménival, à faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire.

Victime de soucis physiques et des choix de Ronald Koeman au Barça, Samuel Umtiti connait une saison compliquée avec seulement dix apparitions toutes compétitions confondues. Mais sa situation personnelle n’empêche pas le défenseur tricolore d’avoir le cœur sur la main. Le champion du monde 2018 a apporté une aide financière de 10.000 euros au club lyonnais du FC Ménival.

"Cette aide est la bienvenue parce qu’on a beaucoup de licences impayées. On a aussi une dette en matière d’équipement pour ce que l’on fournit à nos licenciés, a expliqué Djoudi Boumaza, le président du club rhodanien ce vendredi auprès de BFM Lyon. Cela va vraiment nous aider vu que la buvette ne tourne plus, que les tournois n’existent plus, et qu’il n’y a plus de stages. Cela va vraiment nous donner un coup de pouce."

"Des lueurs d’espoirs en attendant le retour à la normale"

Formé à l’OL où il est arrivé à l’âge de huit ans, Samuel Umtiti avait débuté le football dès ses cinq ans au FC Ménival, une autre équipe basée dans le cinquième arrondissement de la ville lumière. L’international tricolore aux 31 sélections va donc permettre au club de ses débuts d’éponger une partie de sa dette. Une bouffée d’oxygène pour le pensionnaire de Départemental 1 (le neuvième échelon français) en cette période de crise sanitaire à cause du coronavirus.

"Les 10.000 euros qu’il a offerts vont permettre d’atténuer l’ardoise du club, plus de 17 .000 euros de licences impayées en raison de la crise sanitaire, des factures auprès des fournisseurs et des instances départementales et régionales toujours en attente, vu le manque de rentrer d’argent habituelles pour les licences, a précisé le club lyonnais via un message posté sur les réseaux sociaux. […] Heureusement, il peut y avoir des lueurs d’espoir en attendant le retour à la normale. Comme des initiatives privées et personnelles comme c’est le cas avec le don de Samuel pour notre club."