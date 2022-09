Mercato: un attaquant rejoint un club de D3 anglaise pour porter le 9, retiré en l'honneur de son père décédé

Douze ans après la disparation de son père Adam Stansfield, disparu d'un cancer en août 2010 à l'âge de 31 ans, Jay Stansfield a rejoint Exeter City ce vendredi dans le cadre d'un prêt, en provenance de Fulham. Le buteur de 19 ans assumera l'héritage en portant le numéro 9, retiré en la mémoire de son paternel, ancien grand nom du club.

C'est probablement la belle histoire de ce mercato. En troisième division anglaise, en League One, le club d'Exeter City a annoncé ce vendredi le prêt d'une saison de Jay Stansfield, un attaquant anglais qui est sous contrat avec Fulham. Sous ses nouvelles couleurs, le joueur de 19 ans portera le 9. Un numéro très symbolique pour lui et Exeter.

Comme le rapporte la presse anglaise, le numéro 9 a été retiré pendant neuf ans après le décès d'Adam Stansfield, 142 matchs et 37 buts avec Exeter. Le père de Jay est décédé d'un cancer du côlon, à seulement 31 ans, alors qu'il était encore professionnel avec Exeter City.

Douze ans après la disparition de son père, en 2010, Jay Stansfield revient là où tout a commencé pour lui, trois ans après son départ. Depuis le début de saison, le jeune buteur a participé à trois rencontres de Premier League avec Fulham, lui qui côtoie les sélections de jeunes avec l'Angleterre.

"Je rêvais de porter le 9"

"Cela signifie beaucoup. Je savais que la pression allait être élevée sur le fait que je porte le numéro 9 ou pas. J'ai donc pensé que c'était la bonne chose à faire pour moi, a justifié la nouvelle recrue sur son choix. Je serai fier de le porter et j'espère que je pourrai suivre les traces de ce qu'il a fait et aller plus loin."



"Quand j'étais à l'académie et quand il jouait ici, je rêvais de porter le numéro neuf", a ajouté Jay Stansfield. Lors des obsèques de son père en août 2010, plus de 1 000 personnes étaient présentes à la cathédrale de la ville, pour rendre un dernier hommage à un grand nom du football local, disparu seulement quatre mois après l'annonce de son cancer.