Mercato: le recrutement record de Nottingham Forest, qui a signé 21 joueurs

De retour en Premier League 23 ans après, Nottingham Forest a battu le record du nombre de recrues en Angleterre en enregistrant 21 renforts contre 162 millions d’euros. Ce qui en fait le cinquième club le plus dépensier en Europe.

Les clubs anglais ont encore frappé fort sur le marché des transferts en versant près de deux milliards d’euros en indemnités. Ils trustent ainsi les cinq premières places des équipes les plus dépensières d’Europe. Un top 5 où figure même un promu: Nottingham Forest. Double vainqueur de la coupe des clubs champions (1979, 1980), le club a fait fort pour son grand retour dans l’élite après 23 ans d’absence en dépensant 162 millions d’euros et en battant le record anglais du nombre de recrues (devant Crystal Palace et 17 recrues en 2013). Au total, 21 joueurs sont arrivés cet été.

Comment l'équipe du centre de l’Angleterre, coincée entre Birmingham et Sheffield, a pu davantage dépenser que des cadors européens contre le Barça ou le PSG? Grâce, principalement, à l’importante manne offerte aux promus qui récupèrent environ 200 millions d’euros dans leurs caisses, dont près de 130 de droits TV. Nottingham n’a pas tardé à agir pour renforcer un effectif amputé de nombreux acteurs de la remontée entre le transfert de Brice Samba (Lens), les nombreux retours de prêts et les joueurs en fin de contrat.

Actif sur tous les fronts

Les généreuses retombées économiques de la promotion dans l’élite couvrent les investissements dont les plus gros concernent le milieu Morgan Gibbs-White (30 millions d’euros, Wolverhampton), le latéral droit de Liverpool Neco Williams (20) et l'attaquant de l'Union Berlin Taiwo Awoniyi (20,5).

Le club a couvert tous les fronts en Angleterre comme à l’étranger avec les signatures d’Emmanuel Dennis (15, Watford), Orel Mangala (Stuttgart, 24), Giulian Biancone (10, Troyes), Moussa Niakhaté (10, Mayence), Lewis O'Brien (9,5, Huddersfield), Remo Freuler (9, Atalanta Bergame), Omar Richards (8,5, Bayern Munich). Il a aussi signé quelques belles affaires avec des joueurs libres comme Jesse Lingard et Cheikhou Kouyaté.

Aurier, 22e recrue?

Il a aussi conclu quelques prêts dont celui de l’arrière gauche brésilien de l’Atlético de Madrid, Renan Lodi ou du défenseur central de Rennes Loïc Badé, qui dispose d’une option d’achat à 14,5 millions d’euros. Si Nottingham a échoué à recruter l’international belge Michy Batshuayi, le club n’en a peut-être pas encore terminé puisque Serge Aurier, libre depuis son départ de Villarreal, pourrait prochainement s’engager.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Une armada pour un objectif prioritaire: le maintien en Premier League. "Ce recrutement ne garantit rien, a récemment estimé Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool désormais consultant sur Sky Sports News. Mais cela provoquera une vraie crainte pour les autres clubs. Forest fait sortir des joueurs du banc qui coûtent 50 millions d’euros, ils ont une réelle force en profondeur et ce sera une grande inquiétude pour les équipes qui s'attendent à ce que les équipes promues tombent. Je pense que Forest va sérieusement effrayer les gens."

Pour le moment, l’effet est modéré puisque les hommes de Steve Cooper ont remporté un seul de leurs cinq premiers matchs et restent sur une cinglante défaite sur le terrain de Manchester City (6-0).

Les 21 recrues de Nottingham Forest: Morgan Gibbs-White, Taiwo Awoniyi, Neco Williams, Emmanuel Dennis, Orel Mangala, Giulian Biancone, Moussa Niakhaté, Lewis O'Brien, Remo Freuler, Omar Richards, Ui-jo Hwang (prêté à l’Olympiacos), Willy Boly, Harry Tofolo, Josh Bowler, Brandon Aguilera, Jesse Lingard, Cheikhou Kouyaté, Renan Lodi, Wayne Hennessey, Dean Henderson, Loïc Badé