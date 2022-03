Mercato: un joueur brésilien international ukrainien quitte le Shakhtar et signe aux Corinthians

Les Corinthians ont annoncé ce mercredi avoir recruté l'international ukrainien Junior Moraes, un des footballeurs ayant quitté le Shakhtar Donetsk après l'invasion russe. Ce Brésilien né à Santos a été naturalisé ukrainien en 2019.

Retour à la maison pour Junior Moraes. Brésilien né à Santos, puis naturalisé ukrainien en 2019, cet attaquant de 34 ans a décidé de quitter le Shakhtar Donetsk en raison de l'invasion russe en Ukraine pour rejoindre les Corinthians. "Je suis très heureux et je me sens prêt à porter ce maillot. J'espère aider le club à obtenir de bons résultats", a-t-il déclaré dans un communiqué du club de São Paulo, avec qui il s'est engagé jusqu'au 31 décembre 2023.

Il profite du règlement de la Fifa

Formé à Santos et passé professionnel en 2007, il a peu joué dans son pays natal, faisant presque toute sa carrière en Europe de l'Est. Après un bref passage à Santo André, il a connu sa première expérience à l'étranger en Roumanie, au Gloria Bistrița, en 2009. Il a également évolué en Bulgarie, au sein du CSKA Sofia. Il a pris la nationalité ukrainienne il y a trois ans, après avoir joué plusieurs saisons dans son pays d'adoption, au Metallurg Donetsk, au Dynamo Kiev et donc au Shakhtar. Avec la sélection ukrainienne, il a marqué un but en onze matchs, disputant notamment les éliminatoires pour l'Euro 2020 et la Coupe du monde 2022.

Cette saison, Junior Moraes était un des treize brésiliens faisant partie de l'effectif du Shakhtar. Avec leurs familles ils sont rentrés au Brésil après avoir passé plusieurs jours confinés dans un hôtel à Kiev, parvenant ensuite à fuir lors d'un long périple en train et en autocar. Sur décision de la Fifa, les footballeurs employés par des clubs ukrainiens ont obtenu "le droit de suspendre unilatéralement leur contrat de travail" jusqu'au 30 juin 2022, pour s'engager dans un autre championnat.