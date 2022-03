Guerre en Ukraine: la nouvelle règle de la FIFA pour venir en aide aux footballeurs étrangers en Russie

Comme le rapporte le New York Times, la FIFA va autoriser les joueurs étrangers évoluant en Russie à rompre momentanément leur contrat. Les joueurs vont pouvoir s'engager avec un autre club pour finir la saison mais devront revenir après le 30 juin.

La situation se débloque pour les joueurs étrangers évoluant en Russie. Ce lundi, le New York Times rapporte que la FIFA va autoriser ces derniers à rompre momentanément leur contrat. L’instance qui dirige le football mondial devrait l’annoncer officiellement dans la journée, permettant ainsi aux joueurs étrangers de s’engager avec un autre club dans les plus brefs délais et ce jusqu’à la fin de la saison.

Ces joueurs, parmi lesquels on pourrait trouver Malcom, Dejan Lovren (Zénith Saint-Pétersbourg) ou encore Clinton N’Jie (Dynamo Moscou) seront néanmoins contraints de revenir dans leur club à partir du 30 juin prochain. De son côté, Rémy Cabella, en fin de contrat à la fin de la saison, avait déjà vu son contrat être suspendu par Krasnodar il y a quelques jours.

La FIFPro voulait obtenir la possibiltié d'une rupture définitive

Cette mesure, que s’apprête à annoncer la FIFA, ne répond cependant pas à ce que demandait initialement la FIFPro. Le plus grand syndicat de joueurs souhaitait en effet que les joueurs étrangers soient en capacité de rompre définitivement leur contrat, sans être obligés de retourner dans leur club respectif à l’issue de la saison.

“Ces joueurs étrangers peuvent à juste titre considérer qu'ils ne sont plus disposés à représenter une équipe russe et devraient être en mesure de mettre immédiatement fin à leur contrat avec leur employeur sans encourir la moindre sanction de la part des instances internationales et d'être enregistrés dans un nouveau club sans être limités par les règlements relatifs à la période de transfert", avait estimé la FIFPro dans un courrier qu’a pu consulter le New York Times.

Selon le média américain, la FIFA craignait de créer une jurisprudence en autorisant la rupture définitive de ces contrats.