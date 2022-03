Mercato en direct: un espoir de prolongation pour Dembélé ?

Après une belle prestation contre Brest dimanche (1-4), avec un but et une passe décisive, Amine Harit revit après une période délicate où il ne faisait quasiment plus partie des plans de Jorge Sampaoli. Interrogé sur son avenir, le Marseillais reste évasif.

"Mon avenir ? Franchement, je ne suis pas dans ça. C'est mon agent qui gère. Moi, je suis sur le terrain. C'est difficile déjà quand on ne joue pas. La, j'ai du temps de jeu alors c'est mieux pour moi de me concentrer sur le jeu. Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là", a-t-il déclaré à Prime Video.