Mercato: un nouveau défi pour Valbuena, à bientôt 39 ans

Mathieu Valbuena s'est officiellement engagé ce jeudi avec le club de l'Apollon Limassol. Le milieu offensif qui fêtera ses 39 ans au mois de septembre va tenter de rebondir à Chypre après un passage de quatre saisons à l'Olympiacos.

Laissé libre par l'Olympiacos après quatre saisons, Mathieu Valbuena n'a pas mis trop longtemps avant de rebondir. Comme attendu depuis plusieurs semaines, le milieu offensif français a signé avec l'Apollon Limassol. Une nouvelle officialisée ce jeudi par le club chypriote via un communiqué.

Fier d'accueillir le vétéran aux 52 sélections chez les Bleus, la formation insulaire compte sur lui pour retrouver les sommets du championnat local après une cinquième place décevante en 2022-2023. A bientôt 39 ans, il les fêtera le 28 septembre prochain, Mathieu Valbuena va poursuivre sa riche carrière en Europe et s'est engagé jusqu'en juin 2024.

Valbuena en taulier à Limassol?

Après la Ligue 1, chez les deux olympiques (Marseille et Lyon), la Russie ou encore la Turquie et la Grèce, Mathieu Valbuena va donc connaître une quaitrème expérience à l'étranger avec sa signature à l'Apollon Limassol. Cantonné à un rôle de doublure lors de sa dernière campagne à l'Olympiacos, le Français va tenter de retrouver une place de titulaire régulier avec la formation chypriote.

Malgré un temps de jeu réduit en Grèce, 'Petit Vélo' avait quand même réussi à marquer 4 buts et à délivrer 4 passes décisives en 29 apparitions toutes compétitions confondues. A l'Apollon Limassol, Mathieu Valbuena y évoluera notamment avec un autre joueur français, Mathieu Peybernes.

Invité de l'After Foot sur RMC courant juillet, Mathieu Valbuena avait confirmé son envie de continuer à profiter de ses dernières années sur les terrains en aidant ses jeunes coéquipiers.

"Je me sens bien dans ma tête et dans mon corps. Ma priorité n'est pas de rester en Grèce. La France? Pas forcément, mais ça dépendra, avait estimé l'ex-joueur de l'équipe de France. On verra. Je veux un projet où je prendrai du plaisir à jouer, à aider les jeunes et à inculquer des valeurs de travail." Avec cette signature à l'Apollon Limassol, la retraite attendra.