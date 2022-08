Mercato: une approche de Manchester United pour Aubameyang?

Barré par Robert Lewandowski à Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang intéresse fortement Chelsea. Mais les Blues auraient désormais de la concurrence dans ce dossier puisque Manchester United serait venu aux renseignements, selon Gianluca Di Marzio.

Pierre-Emerick Aubameyang se dirige vers un retour en Premier League, lui qui a résilié son contrat début février avec Arsenal pour rejoindre le FC Barcelone. Sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2025, l'international gabonais est lié depuis plusieurs jours à Chelsea. Mais selon Gianluca Di Marzio, Manchester United a effectué une approche pour recruter Aubameyang.

Le mercato estival fermera ses portes jeudi prochain et il ne reste donc plus que quelques jours pour réaliser des affaires. Manchester United aimerait se renforcer en attaque, d'autant plus que Cristiano Ronaldo cherche à partir. Avec l'arrivée cet été de Robert Lewandowski en Catalogne, Aubameyang a perdu sa place de titulaire, même s'il a marqué à 13 reprises en 24 matchs disputés avec le Barça.

Le Barça réclame 30 millions d'euros

Manchester United a déjà obtenu les signatures de Casemiro, Lisandro Martinez, Christian Eriksen et Tyrell Malacia. Mais Erik ten Hag souhaiterait un renfort en attaque, tout comme Thomas Tuchel, qui a déjà côtoyé Aubameyang au Borussia Dortmund.

Ces derniers jours, les Red Devils se sont positionnés sur Antony mais l'Ajax Amsterdam a refusé la dernière offre pour le Brésilien, qui joue sur l'aile droite; Polyvalent, Pierre-Emerick Aubameyang coûterait en tout cas moins cher. Chelsea a formulé une première offre à hauteur de 15 millions d'euros pour le joueur de 33 ans. La direction catalane réclamerait 30 millions d'euros pour laisser filer Aubameyang. Pas mal pour un joueur arrivé libre en février.