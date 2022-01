Mercato: une ouverture se dessine pour l'OL sur le dossier Azmoun, un plan B à l'étude

Le Zénith Saint-Pétersbourg devrait enregistrer l'arrivée d'un nouveau renfort en attaque. Un transfert qui pourrait faciliter le départ de Sardar Azmoun à Lyon à la fin du mercato.

La partie de poker menteur engagée par Alexandre Medvedev, patron du Zénith Saint-Pétersbourg, pourrait tourner à l’avantage de l’OL concernant le feuilleton de l’hiver, relancé ces dernières semaines: celui du buteur iranien Sardar Azmoun. Le représentant de Gazprom, principal sponsor du club russe, déclarait à une agence de presse russe que son attaquant ne "partira pas cet hiver", car le Zénith "n’a pas de remplaçant".

Bosz: "J'espère que ça va se faire"

Or, non seulement le Zénith s’est attaché les services d’Ivan Sergeev, prolifique buteur de Samara, mais le club russe est en plus sur le point de faire signer l’attaquant Yuri Alberto (Internacional), tandis qu’il continue de négocier avec l’OL pour Azmoun. En conséquence, Lyon voit peut-être se présenter l’opportunité qu’il attendait pour signer ce joueur qui plaît tant à Peter Bosz, l’entraîneur: "J'espère que ça va se faire, avait souhaité le coach après un match nul contre le PSG. On ne sait pas. Ça ne dépend pas de moi…"

Parce que le Zénith Saint-Pétersbourg conserve la main dans ce dossier, et que la Juventus Turin est également en contact avec l’entourage du joueur iranien. L’arrivée de Sardar Azmoun n’en reste pas moins la priorité absolue de l’entraîneur, d’autant plus qu’il est actuellement privé de deux de ses attaquants, Karl Toko Ekambi et Islam Slimani, partis à la Coupe d’Afrique des nations.

Mais devant les difficultés du dossier iranien, l’OL explore d’autres pistes, dont une qui mène à Mostafa Mohamed, l’attaquant égyptien qui appartient à Galatasaray depuis le 31 décembre. Lyon, qui a démarré des discussions très récemment, n’est pas tout seul sur le dossier puisque Seville, le Hertha Berlin et le LOSC - pour anticiper le mercato estival - sont aussi présents. Il reste une inconnue et elle est importante: à quel prix Galatasaray accepterait de laisser partir un attaquant, qui a joué 29 matchs depuis le début de saison, et inscrit six buts?