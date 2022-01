OL: Aulas tempère ses propos sur Bosz et Blanc

Jean-Michel Aulas a renouvelé sa confiance en Peter Bosz ce vendredi sur les réseaux sociaux. Au lendemain d'une sortie où il rappelait le besoin de résultats de l'OL, le président lyonnais a assuré qu'il ne mettait pas la pression sur l'entraîneur de l'équipe première.

Avec un gros calendrier d'ici la fin du mois de février, l'OL va probablement jouer une partie de son avenir européen lors des prochaines semaines. Au lendemain d'une prise de parole où il rappelait qu'il gardait un oeil sur Laurent Blanc et attendait de voir les résultats de Peter Bosz avec l'équipe première, le président lyonnais a confirmé son soutien à l'entraîneur néerlandais.

"Si je peux me permettre, ce ne sont certainement pas mes déclarations qui auraient pu troubler Peter mais l’interprétation qui en a été faite, a ainsi écrit dirigeant rhodanien dans un message posté sur les réseaux sociaux. Peter est un excellent entraîneur mais aussi un homme bien."

De la même manière, Jean-Michel Aulas a apprécié les déclarations du néerlandais sur ses relations avec lui et Vincent Ponsot le directeur général du football à l'OL.

"Peter a bien raison de savourer la confiance que nous lui prodiguons Vincent Ponsot et moi-même, a encore lancé le président lyonnais. Nous réussirons tous ensemble car le staff est compétent et nous avons un groupe de joueurs de qualité! Le manque de réussite va s’inverser et la spirale vertueuse s’enclencher!"

Bosz: "Je me mets moi-même la pression"

Une prise de position qui fait directement suite à la conférence de presse de Peter Bosz ce vendredi à la mi-journée. A deux jours du déplacement de l'OL à Troyes lors de la 21e journée de Ligue 1, le technicien néerlandais a fait preuve d'une belle sérénité. Malgré les déclarations de son président il assure être parfaitement conscient de sa situation et surtout, il sait qu'il a besoin avant tout de points en championnat.

"Le président ne me fait pas de pression (sic), a estimé Peter Bosz face aux journalistes. La pression je me la mets moi-même car je veux gagner tous les matchs. Je ne sais pas comment s'est passée l'interview. Je connais mon travail, je fais mon boulot."

Seulement onzième de Ligue 1 après 19 matchs joués (un match en retard dû à OL-OM), le club rhodanien n'a obtenu que 25 points sur la première moitié de saison. Après cinq matchs de championnat sans victoire (quatre nuls et une défaite), le déplacement à Troyes ce dimanche s'avère déjà capital en vue de la course à l'Europe. Avec onze points de retard sur le podium et cinq sur les dernières places européennes, Lyon doit se reprendre.

Bonne nouvelle, les partenaires d'Houssem Aouar défieront des concurrents directs dans les prochaines semaines en s'attaquant à Monaco, Nice ou encore Lens et Lille. Un calendrier à double tranchant qui pourrait totalement relancer les Gones ou bien sonner le glas de l'aventure Peter Bosz sur le banc de l'OL.