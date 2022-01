Mercato: "Ça suffit!", la presse catalane se lâche sur Dembélé

Les propos de l'agent d'Ousmane Dembélé sur RMC Sport, mardi, ont vivement fait réagir le journal catalan, Sport, exaspéré par le flou régnant sur l'avenir du Français, en fin de contrat avec le FC Barcelone l'été prochain.

Ousmane Dembélé (24 ans) se retrouve en une du quotidien catalan Sport, ce mercredi. Et le Français semble avoir poussé à bout l’entourage du FC Barcelone au sujet de son avenir. "Ça suffit!", lance le quotidien en illustrant la première page avec une photo du visage de l’international français le regard tourné vers le bas. Le sujet de crispation concerne toujours le grand flou qui règne sur l’avenir du champion du monde 2018 en fin de contrat l’été prochain.

Dembélé est libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Une situation qui place le Barça au bord du précipice pour un joueur recruté 150 millions d’euros (bonus compris) en 2017. Le club espère toujours prolonger son bail ou, à défaut, souhaite le vendre dès cet hiver pour récupérer une petite indemnité plutôt que de le perdre gratuitement l’été prochain. La presse locale a récemment confié que le joueur avait été proposé aux deux clubs anglais Newcastle et Manchester United contre 20 millions d’euros. Ce que refuse l'entourage du joueur

"Le Barça en a marre de Dembélé"

"Le Barça en a marre de Dembélé et aujourd'hui ils vont prendre une décision sur son avenir immédiat, assure Sport. Son agent met de l'huile sur le feu: ‘Au club, ils ne négocient pas, ils menacent’." Selon le quotidien - parfois soupçonné de servir de relais pour faire passer les messages du club -, le joueur, lui, répéterait à Xavi, l’entraîneur son envie de rester. Mundo Deportivo, l’autre journal catalan, fait aussi référence à ce dossier explosif qui cristallise les tensions depuis de longs mois.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le journal parle de la "tension avec Dembélé" après les déclarations de son agent, Moussa Sissoko, sur RMC Sport. Ce dernier n’accepte pas les ultimatums adressés par le Barça sur ce dossier. "C’est un coup de pression qui ne fonctionne pas avec les gens comme nous, affirme Moussa Sissoko, le conseiller du joueur. Peut-être que ça peut fonctionner avec des agents qui font du copinage avec le FC Barcelone. Ce n’est pas mon cas, je suis là pour défendre les intérêts de mon joueur."

"Les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seuls", lance son agent

"Nous ne sommes pas là pour alimenter les débats des réseaux sociaux, poursuit le conseiller du Français. Mais il faut dire la vérité. Oui, nous avons des demandes exigeantes, mais nous avons déjà montré que les choix de carrière d’Ousmane n’étaient pas dictés par l’argent, sinon il ne serait pas ici. Ensuite, si Barcelone voulait négocier, il aurait pu essayer de se poser à table avec nous pour discuter. Sauf qu’il n’y a aucune discussion et des menaces de ne plus jouer de leur côté. Et c’est interdit. Nous ferons valoir les droits d’Ousmane Dembélé si nécessaire."

Comme indiqué par RMC Sport, Ousmane Dembélé n’était pas non plus fermé à une prolongation ces dernières semaines. "On ne sait pas ce que l’on va faire, rien n’est acté. Mais les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seuls. Depuis le début, nous avons montré que nous voulions discuter, avec des conditions certes, mais sans fermer la porte."