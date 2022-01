OL: Bosz toujours sous le charme d’Azmoun mais…

Peter Bosz a confirmé ce vendredi qu’il appréciait les qualités de Sardar Azmoun mais ne sait pas si Lyon le recrutera pendant le mercato hivernal. L’attaquant iranien du Zenith Saint-Pétersbourg reste l’une des cibles de l’OL et de l’entraîneur néerlandais depuis l’été 2021.

Libre en juin prochain, Sardar Azmoun peut signer avec le club de son choix. A moins que d’ici la fin du mois de janvier et du mercato hivernal, le Zenith Saint-Pétersbourg ne parvienne à récupérer quelques millions d’euros pour son buteur. Régulièrement annoncé du côté de l’OL, l’Iranien de 27 ans plaît toujours autant à Peter Bosz. Même si l’entraîneur rhodanien a nié vendredi en faire un souhait ou une priorité du recrutement.

"Ce n'est pas une question de souhait. La question c'est, Azmoun est-il un bon joueur? Oui, Azmoun c'est un très bon joueur, a lancé le technicien néerlandais à deux jours d’un déplacement à Troyes lors de la 21e journée de L1. Après, on verra."

Bosz: "Azmoun, c'est quelqu'un qui marque des buts"

Islam Slimani parti à la CAN pour tenter d’y remporter un deuxième titre consécutif avec l’Algérie, Peter Bosz doit aussi se passer de Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere, également retenus avec le Cameroun et le Zimbabwe. Si bien que Peter Bosz ne dispose actuellement que de Moussa Dembélé pour évoluer à la pointe de l’attaque lyonnais et qu’il lui préfère parfois Lucas Paqueta en faux-neuf. A la différence du buteur français qui n’a pas marqué depuis la mi-septembre et une blessure à la jambe, Sardar Azmoun reste sur dix buts en 21 apparitions avec le Zenith. Une efficacité qui plaît à l’entraîneurs des Gones.

"Ce que j'aime c'est que c'est quelqu'un qui marque des buts et c'est peut-être une des qualités les plus importantes pour un attaquant. Il ne fait pas que ça, il apporte plus que cela. C'est un bon joueur, a encore précisé Peter Bosz. Ce n'est pas une question de souhait, on verra la possibilité et ce dont l'équipe a besoin. Quelle est la possibilité? Je suis en contact avec les dirigeants."

Emerson ne retournera pas à Chelsea

A défaut de donner une réponse définitive pour Azmoun, Peter Bosz s’est montré beaucoup plus clair sur le dossier d’Emerson Palmieri, prêté cette saison par Chelsea. Si l’hypothèse d’un retour du latéral italien est apparue après la grosse blessure de Ben Chilwell, il n’en sera rien. "On va garder Emerson", a assuré l’entraîneur de l’OL avant de passer à un autre sujet. Au moment de son prêt lors du mercato estival, le club rhodanien avait bataillé pour ne pas inclure une clause de rappel dans l’accord avec Chelsea.

Emerson Palmieri devrait donc bien finir la campagne 2021-2022 à Lyon et obligé l’actuel deuxième de Premier League à trouver une autre solution pôur se renforcer. Une bonne nouvelle pour les Gones. Cette saison, le latéral gauche transalpin est rapidement devenu un cadre de l’effectif avec 19 matchs toutes compétitions confondues.