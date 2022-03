Mercato: Ten Hag a passé un entretien d’embauche à Manchester United

Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en juin 2023, Erik Ten Hag fait office de favori pour prendre les rênes de Manchester United la saison prochaine. Selon la presse britannique, l’entraîneur néerlandais a même échangé avec les dirigeants mancuniens pour présenter son projet pour les Red Devils.

Arrivé sur le banc de Manchester après l’éviction d’Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick ne devrait pas s’éterniser à la tête de l’équipe. En charge de l’intérim jusqu’à la fin de saison, l’Allemand intègrera ensuite la cellule sportive dans un rôle de conseiller. Pour lui succéder au poste d’entraîneur, la direction mancunienne multiplie les pistes prestigieuses et a déjà bien avancé sur le dossier d’Erik Ten Hag.

Ten Hag a amélioré son anglais

Malgré un contrat jusqu’en 2023 avec l’Ajax, le technicien néerlandais a passé un entretien d’embauche chez les Red Devils cette semaine selon les informations du Daily Mail. Les compétences linguistiques du Batave et sa meilleure maîtrise de l’anglais ont, semble-t-il, convaincu les dirigeants, à en croire le journaliste Fabrizio Romano.

Erik Ten Hag, lui, a posé des questions sur le projet sportif et le budget à sa disposition pour bâtir une équipe capable de rivaliser pour le titre en Premier League et sur la scène européenne en Ligue des champions.

A 52 ans, le coach passé par Utrecht et actuel en poste chez les Ajacides souhaite franchir un nouveau pallier dans sa carrière. Les bonnes relations entre son agent, qui avait géré l’arrivée de Robin Van Persie à Old Trafford en 2012, et Manchester United pourrait également simplifier les négociations.

Pourquoi Ten Hag est en avance sur Tuchel

L’option menant à Erik Ten Hag, pour lequel il faudrait payer une indemnité située d’environ 5 millions d’euros pour racheter sa dernière année ne contrat à l’Ajax, ne constitue pas la seule solution des Red Devils. Si l’idée d’accueillir Thomas Tuchel a pris du plomb dans l’aile à cause des nombreux joueurs qu’il faudrait recruter pour combler l’Allemand, elle n’est pas totalement fermée.

Manchester United pourrait ainsi profiter des galères économiques de Chelsea et de la vente du club après les sanctions contre l’oligarque russe Roman Abramovich. Mais le timing, jugé trop long, pour régler l’avenir de l’ancien entraîneur parisien a refroidi des dirigeants anglais soucieux de rapidement lancer la reconstruction du club.

Pochettino toujours suivi, d’autres entretiens à venir

Parmi les autres noms régulièrement évoqués du côté de Manchester United, celui de Mauricio Pochettino revient très souvent. Toujours sous contrat avec le PSG, le flou entourant l’avenir de l’entraîneur argentin en Ligue 1 pourrait bien faire les affaires des Red Devils. Longtemps présenté comme le favori pour diriger l’équipe anglaise, le boss de Paris risque de s’être fait passer devant par Erik Ten Hag ses dernières semaines précise encore le Daily Mail.

Néanmoins, l’actuel sixième de Premier League devrait encore faire passer plusieurs entretiens d’embauche pour trouver la perle rare capable de ramener le club au sommet du foot anglais et continental. D’ici-là, Ralf Rangnick devra lutter jusqu’au bout pour assurer une qualification pour la prochaine Ligue des champions et offrir l’Europe sur un plateau à son successeur.