Mercato: Varane se rapproche un peu plus de Manchester United

Les négociations entre Manchester United et le Real Madrid au sujet de Raphaël Varane avancent, et les positions se sont rapprochées autour d'une opération à 45 ou 50 millions d'euros. Le transfert devrait être bientôt bouclé.

Dix ans après son transfert de Lens vers le Real Madrid, Raphaël Varane devrait bien découvrir un troisième championnat cet été. Annoncé à Manchester United depuis quelques jours, le défenseur français de 28 ans n'a jamais été aussi proche des Red Devils.

En effet, les négociations entre les deux clubs avancent et les positions se sont rapprochées autour d'une opération à 45 ou 50 millions d'euros. S'il n'y a toujours pas d’accord total, on considère aujourd’hui chez les différentes parties que ce n’est qu’une question de temps avant de boucler le transfert.

>>> Le mercato en direct

Dix ans, et un sacré palmarès

Si le montant de ce dernier semble "abordable" pour United, compte tenu du statut et de l'expérience du champion du monde, c'est évidemment lié à la situation contractuelle de Varane, qui n'a plus qu'un an de bail au Real, et aurait pu négocier pour un départ libre à partir de janvier prochain.

Acheté 10 millions d'euros à Lens en 2011, Raphaël Varane a disputé en une décennie 360 matchs avec le club merengue. Le temps de remporter trois fois la Liga, une fois la Coupe du Roi, et quatre fois la Ligue des champions.