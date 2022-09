Mercato: vers un échange Firmino-Memphis dès cet hiver ente Liverpool et le Barça ?

En fins de contrats en juin 2023 avec le Barça et Liverpool, Memphis Depay et Roberto Firmino pourraient changer de clubs dès cet hiver.

Va-t-on vers un chassé-croisé entre Memphis Depay et Roberto Firmino ? Sport rapporte que Liverpool et le Barça pourraient se laisser tenter par un échange entre les deux joueurs lors du prochain mercato hivernal. Le Néerlandais, barré par Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et Raphinha, se contente de miettes cette saison, alors que le Brésilien est dans une situation similaire à Anfield depuis l'arrivée de Darwin Nuñez lors du mercato estival, et celle de Luis Diaz quelques mois plus tôt. Une opération réalisable, sachant que les deux joueurs sont en fin de contrat en juin 2023.

Le Barça veut faire partir le Néerlandais

Auteur d'un mercato XXL dans le sens des arrivées cet été, le club catalan cherche désormais à dégraisser son effectif. Selon Sport, le Barça, toujours surveillé de près par le fair-play financier, veut se séparer de plusieurs gros salaires de son vestiaire. Quatre grands joueurs sont visés: Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Jordi Alba et Memphis Depay. De Jong et Depay étaient déjà poussés vers la sortie cet été, mais les deux Néerlandais sont finalement restés en Catalogne, alors que l’attaquant a notamment été tout proche de rejoindre la Juventus Turin.

De son côté, Roberto Firmino se montre depuis le début de saison. Il a notamment profité de la longue suspension de Darwin Nuñez pour participer à cinq matchs de Premier League et gonfler ses statistiques (trois buts, trois passes décisives). Le Brésilien a également participé à deux rencontres de Ligue des champions.