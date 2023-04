Mercato: viré par Séville, Sampaoli rebondit déjà à Flamengo

Remercié par le FC Séville fin mars, Jorge Sampaoli s'est engagé avec Flamengo jusqu’au 31 décembre 2024, à quelques heures de la reprise du championnat brésilien. Un nouveau défi pour l'ancien entraîneur de l'OM.

Il ne sera pas resté longtemps au chômage. Viré par le FC Séville le 21 mars dernier, Jorge Sampaoli (63 ans) a déjà retrouvé un banc.

Flamengo a annoncé son arrivée dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi. Choisi pour succéder au Portugais Vitor Pereira, qui aura enchaîné les ratés en quelques mois en perdant le Mondial des clubs (élimination en demi-finale) mais aussi la SuperCopa, la Recopa et le championnat carioca, le bouillant entraîneur argentin s’est engagé jusqu’au 31 décembre 2024 à quelques heures de la reprise du championnat brésilien, programmée ce week-end. Un changement qu'il connaît bien pour avoir dirigé Santos et l'Atlético Mineiro par le passé.

Des retrouvailles avec Gerson

A Flamengo, qui doit affronter dimanche Coritiba, Sampaoli va retrouver Gerson, qu’il avait fait venir à Marseille à l’été 2021. En difficulté depuis son retour au Brésil, le milieu brésilien tentera de se relancer sous les ordres d’un technicien qu’il apprécie. Dans son effectif, Sampaoli pourra s’appuyer sur d’autres éléments d’expérience comme David Luiz, Filipe Luis, Arturo Vidal ou encore Gabigol.

Passé par le banc des sélections du Chili et de l'Argentine, ainsi que par celui de l’OM lors de la saison 2021-2022, Sampaoli n'avait pas réussi à redresser la situation du Séville FC. Avec un bilan de treize victoires, six nuls et douze défaites en 31 matches toutes compétitions confondues, il avait fini par prendre la porte pour être remplacé par l’Espagnol José Luis Mendilibar. Un changement qui a permis au club andalou de s’éloigner quelque peu de la zone rouge, en remontant à la 13e place.