Mercato: visite du centre, rencontre avec Thiago Silva... Chelsea tente de séduire Endrick

Le jeune Endrick, 16 ans, a été invité par Chelsea pour visiter le centre d'entraînement des Blues, selon The Times. La pépite de Palmeiras y a rencontré son aîné Thiago Silva.

Chelsea a débuté l'opération séduction. Le tout jeune Endrick, 16 ans et courtisé par quasiment toute l'Europe, a été invité par les Blues à visiter leur centre d'entraînement, d'après The Times. L'attaquant de Palmeiras y a aussi rencontré Thiago Silva, 38 ans et cadre de la sélection brésilienne. Avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, Chelsea fait partie des clubs les plus avancés sur le dossier.

Mais pour le moment, Endrick ne peut s'engager avec aucun club européen. Il ne pourra signer un contrat qu'en 2023, pour un transfert en juillet 2024, une fois qu'il aura fêté ses 18 ans. Il reste donc encore de longs mois aux clubs qui souhaitent lui faire la cour pour dérouler le tapis rouge.

Une clause libératoire à 60 millions d'euros

La clause libératoire du jeune brésilien est déjà connue et s'élève à 60 millions d'euros. Sacrée somme pour un attaquant qui n'a pour le moment joué que six matchs chez les professionnels - pour trois buts et quelques records de précocité, déjà.

Selon The Times, Chelsea serait confiant quant à la signature d'Endrick dans le futur. Jusqu'ici, le père du joueur a mené les discussions avec les différents clubs, mais la pépite brésilienne est aussi conseillée par l'agence qui gère les intérêts de son compatriote Vinicius. Lui aussi avait quitté le Brésil à 18 ans et contre un très gros chèque, mais pour le Real Madrid.