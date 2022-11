Coupe du monde: Endrick, le nouveau crack brésilien de 16 ans, aurait dû être convoqué, assure Ronaldo

Au cours d'un live lundi soir sur sa chaîne Twitch, Ronaldo a abordé la liste du Brésil pour la Coupe du monde 2022. En abordant les différents absents, l'ancien attaquant a glissé qu'il aurait convoqué Endrick, le buteur seulement âgé de 16 ans mais promis à un grand avenir.

Endrick n'a que 16 ans et cinq matchs en carrière mais aurait pu disputer la Coupe du monde selon Ronaldo. Le double Ballon d'or connaît bien cette situation puisqu'il avait participé au Mondial 1994 lors du sacre du Brésil, à seulement 17 ans. Toutefois, celui qui évoluait encore à Cruzeiro avait déjà porté le maillot de la Seleçao, contrairement à la nouvelle star annoncée, qui n'a pas été retenue lundi par Tite.

Ce lundi, le sélectionneur brésilien a annoncé une liste de 26 joueurs. Sans véritable surprise, Endrick, récemment lancé chez les professionnels mais déjà champion du Brésil avec Palmeiras, n'a pas été convoqué. Il faut dire que le secteur offensif s'apparente déjà à une véritable armada dans le sillage de Neymar ou Vinicius.

"Ce serait une expérience sensationnelle pour lui et pour l'avenir de l'équipe nationale"

Au cours d'un live sur Twitch lundi soir, Ronaldo a été interrogé sur les choix de Tite. "Les supporters se plaignent de l'absence de Gabigol (buteur de Flamengo, NDLR) mais s'il fallait en prendre un, pour faire partie du groupe avec peu de chances de jouer, j'aurais pris Endrick, a noté l'ancien attaquant du Real Madrid. Je pense que c'est un garçon avec un avenir très prometteur et il joue déjà en professionnel. Ce serait une expérience sensationnelle pour lui et pour l'avenir de l'équipe nationale."

Homme aux 98 sélections et 62 buts avec le Brésil, Ronaldo avait conquis une deuxième étoile mondiale en 2002, où Kaka, 20 ans et encore joueur de Sao Paulo, figurait dans la liste. Il Fenomeno regrette ainsi que cette "planification de l'avenir" disparaisse, citant l'exemple de Neymar, laissé de côté en 2010, à un moment où l'actuel joueur du PSG faisait les beaux jours de Santos à 18 ans.

Impressionnant chez les jeunes, avec de nombreux buts et titres à son actif, Endrick compte trois réalisations en pro. Déjà courtisé par les plus grands clubs européens, le nouveau crack devra donc encore patienter avant de pouvoir prouver sa valeur au monde entier. La Seleçao commencera elle sa compétition le 24 novembre face à la Serbie avant de jouer la Suisse le 28 et le Cameroun le 2 décembre.