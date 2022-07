Barça-Real: Benzema forfait pour le premier Clasico de la saison

Karim Benzema ne figure pas dans le groupe du Real Madrid qui affrontera le FC Barcelone lors du Clasico en match amical prévu dans la nuit de samedi à dimanche. Eden Hazard figure lui dans le groupe et pourrait vivre cette nuit son tout premier Clasico.

Premier Clasico de RobertLewandowski et... Eden Hazard. Dans la nuit de samedi à dimanche à 5h, le Barça et le Real Madrid s'affronteront dans ce qui sera le premier Clasico de la saison, dans le cadre d'un match amical à Las Vegas. Une rencontre de prestige qui se jouera sans Karim Benzema, revenu dans le groupe seulement mercredi et trop juste pour reprendre cette nuit.

Les premières de Tchouaméni, Rudiger et Lewandowski

Pas de quoi décevoir les 60.000 spectateurs attendus à l'Allegiant Stadium, puisqu'ils devraient en revanche profiter des premiers pas de Robert Lewandowski sous la tunique blaugrana. L'attaquant polonais ne devrait pas être titulaire mais pourrait entrer en cours de match. Payé à prix d'or par le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni pourrait lui aussi effectuer ses débuts ce dimanche, et vivre ainsi son tout premier Clasico.

Antonio Rudiger, lui aussi arrivé cet été à la Casa Blanca, devrait vivre ses premières minutes lors de ce Clasico. Le Real Madrid démarrera ainsi sa pré-saison, alors que le FC Barcelone a déjà affronté Olot (le 13 juillet) et l'Inter Miami (le 20 juillet), contre lequel il s'est largement imposé 6-0.

Premier Clasico d'Eden Hazard

Eden Hazard figure finalement dans le groupe, malgré les incertitudes après une gêne musculaire ressentie et un tacle appuyé de Rüdiger à l'entraînement. Pressenti pour jouer en faux 9 cette saison, le Belge pourrait ainsi vivre son tout premier Clasico, bien qu'il soit arrivé au Real Madrid depuis juillet 2019. Dani Carvajal sera lui absent de ce Clasico, blessé.

A noter dans le groupe du Real, les présences d'Odriozola, revenu de son prêt à la Fiorentina cet été, Vinicius Tobias, prêté par le Shakhtar Donetsk depuis avril dernier, et Juanmi Latasa, rare jeune choisi par Carlo Ancelotti lors de cette pré-saison.