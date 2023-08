Mercato: Xavi laisse la porte entrouverte pour Neymar

Xavi, entraîneur du Barça, s’est montré très prudent sur les rumeurs d’un possible intérêt du FC Barcelone pour Neymar mais il a pris le soin de ne pas totalement fermer la porte sur ce dossier qui ne semble pas trop le séduire.

La rumeur d’un retour de Neymar (31 ans) au FC Barcelone a refait surface ces dernières heures. Désireux de quitter le PSG, qui souhaite s’en séparer, le Brésilien se verrait bien faire son grand retour en Catalogne après son départ en 2017 contre 222 millions d’euros (un record). Mais un potentiel transfert vers son ancien club s’annonce très compliqué pour des raisons financières mais aussi sportives.

"Je ne peux rien avancer"

Début juin, Xavi, entraîneur du Barça, avait fermé la porte plutôt sèchement à l’idée de voir son ancien coéquipier revenir, face aux premiers échos évoquant un potentiel transfert. "C’est une surprise, avait-il déclaré. En théorie, il n’est pas dans les plans. Je l’apprécie et je l’aime beaucoup comme personne et ami mais il y a d’autres priorités. Les noms (des cibles, ndlr) sont connus du secteur sportif, du président. Les cartes sont sur la table."

Mardi soir, soir deux mois plus tard, le technicien catalan a de nouveau été interrogé sur l’hypothèse de diriger son ancien partenaire. Il a pris toutes les précautions en bottant à la fois en touche, sans fermer totalement la porte. "Neymar? Je ne peux rien avancer, a-t-il répondu. L'année dernière, j'ai déjà mentionné le nom d'un joueur d'une autre équipe et ils se sont fâchés. D'ici jusqu'à la fin du marché, on verra."

Le Top de l'After Foot : Neymar veut quitter le PSG dès cet été – 07/08 8:42

Selon des informations du journal catalan Sport, Joan Laporta, président du club, aurait rencontré son entraîneur pour le convaincre de faire revenir l’attaquant brésilien. Le dirigeant étudierait un montage avec un club saoudien, qui pourrait prochainement formuler une grosse offre au PSG pour l’ancien joueur de Santos. Neymar pourrait ensuite rejoindre Barcelone sous la forme de prêt dont le salaire serait en partie pris en charge par le Barça par le biais d’accords commerciaux.