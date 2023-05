Mercato: Xavi tout proche de prolonger son contrat sur le banc du Barça

Après avoir mené le Barça au titre en Liga, Xavi devrait prochainement prolonger son contrat avec le club blagrana, selon la presse catalane. L’entraîneur aurait fait le choix de la fidélité, jusqu’en 2026, malgré la situation économique fragile du club.

Le choix de la continuité. Selon le quotidien catalan Sport, Xavi serait tout proche de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Les négociations se sont accélérées dans les dernières heures et il ne resterait plus que certains détails à régler pour parapher le nouveau bail. Celui-ci devrait s’étendre jusqu’en 2026 alors que Xavi est actuellement lié jusqu’en 2024.

La priorité de Laporta

Joan Laporta, président barcelonais, a érigé la prolongation de son entraîneur de 43 ans en priorité après la belle saison de l’équipe, sacrée championne d’Espagne avec onze points d’avance sur le Real Madrid, deuxième, et victorieuse de la Supercoupe d’Espagne. La bonne harmonie entre les deux parties a facilité les discussions et Xavi souhaitait régler sa situation contractuelle le plus rapidement possible pour se tourner sur la saison à venir.

Il s’est donc laissé convaincre sans problème malgré la situation économique toujours fragile du club. Le Barça doit en effet rentrer dans les clous du fair-play financier instauré par la Ligue espagnole. Les dirigeants ont soumis leur plan de recrutement à l’instance pour validation. Celui-ci comprend une arrivée de Lionel Messi, en fin de contrat au PSG et courtisé par les dirigeants catalans depuis de longues semaines. Xavi a plusieurs fois appelé de ses vœux le grand retour de son ancien partenaire cet été.

La réponse de la Liga sur la faisabilité de cette opération est attendue dans les deux prochaines semaines. Si le plan est validé, Barcelone validera d’abord les prolongations de contrat de Ronaldo Araujo et de Gavi avant de passer à l’action auprès du clan Messi. Les discussions ont démarré il y a plusieurs semaines mais aucune offre n’aurait encore été formulée, selon El Chiringuito. Le Barça prépare tout de même son arrivée après s’être délesté des deux imposants salaires de Sergio Busquets et Jordi Alba, qui ont fait leurs adieux émouvants à leur public dimanche.