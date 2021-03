PSG: Leonardo repousse encore la question de la prolongation de Mbappé

Leonardo a félicité Kylian Mbappé ce dimanche après son doublé lors de la victoire du PSG contre Lyon (2-4) mais le directeur sportif brésilien a refusé de s’exprimer sur l’avenir de l’attaquant français.

Transparent lors de la défaite face à Nantes (1-2) il y a huit jours, Kylian Mbappé a profité de la semaine pour faire taire les critiques. Aussi bien en Coupe de France contre Lille (3-0) que lors du succès face à l’OL (2-4) en Ligue 1, l’attaquant du PSG y est allé de son doublé. Son directeur sportif, Leonardo, a tenu à le féliciter. Non sans oublier de botter en touche au moment d’aborder le sujet d’une éventuelle prolongation.

"Quand on voit la dernière prestation de Kylian et son nombre de buts, arriver à 100 buts comme ça, à seulement 22 ans, c'est vraiment incroyable, a salué le dirigeant brésilien au micro de Canal +. Mais bon, aujourd'hui ce n'est pas le jour de parler de son contrat."

Leonardo: "Arriver à un moment qui, sûrement, sera plus clair"

Sans pour autant s’exprimer sur la situation personnelle de Kylian Mbappé, dont le contrat arrivera à terme en juin 2022, Leonardo a rappelé l’implication de certaines stars sur le long terme. A l’image de Marquinhos, Marco Verratti ou plus récemment Angel Di Maria, certains cadres de l’équipe ont choisi de rester fidèles au PSG.

"Honnêtement, en général pour les prolongations, les joueurs ils ont envie de rester au Paris Saint-Germain et d’y faire un cycle important, a encore estimé le directeur sportif du club francilien. On a des joueurs qui ont fait huit ou neuf ans et d’autres qui ont signé un contrat après six ou sept ans. C’est quelque chose de formidable d’avoir un groupe qui avance ensemble."

Et le patron du secteur sportif à Paris de conclure: "Ce n’est pas le jour de parler spécifiquement de Kylian (Mbappé) par rapport à son contrat, a finalement lancé le Brésilien. Comme on l'a dit, on va arriver à un moment qui, sûrement, sera plus clair par rapport à son futur."

A bientôt un an de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va se trouver à un moment clé. Idem pour le club de la capitale. Si le champion du monde tricolore ne prolongeait pas, un départ lors du prochain mercato pourrait alors être envisagé par la direction francilienne. Mais pour le moment, tout le monde reste dans l’attente.